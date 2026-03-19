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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

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Today Shubh Muhurat 20 March 2026
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:11 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (17:17 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 20 March Muhurat:

आज का पंचांग:
20 मार्च 2026, शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और नवरात्रि दूसरा दिन
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाएगी। 
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 20 मार्च 2026
वार: शुक्रवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
तिथि: द्वितीया
विशेष: नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का पूजन। चेटीचंड, भ. झूलेलाल ज., पंचक स. 3.50 पर, जुमातुल विदा, सिंधारा दोज। 
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: रेवती (शाम 05:15 तक, उसके बाद अश्विनी)
योग: विष्कुंभ (दोपहर 04:10 तक, उसके बाद प्रीति)
करण: वणिज (दोपहर 01:55 तक), फिर विष्टि (भद्रा)
पंचक: आज शाम 05:15 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 से 12:51 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
सर्वार्थ सिद्धि योग: शाम 05:15 से अगले दिन सुबह 06:28 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:49 से 05:39 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:00 से दोपहर 12:30 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 03:30 से 05:00 तक
गुलिक काल: सुबह 08:00 से 09:30 तक
भद्रा: दोपहर 01:55 से रात 12:50 तक (अशुभ काल)

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