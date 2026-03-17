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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 मार्च 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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shubh muhurat today
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:17 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:31 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 18 March 2026:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 18 March Muhurat : 

विशेष: 

आज चैत्र अमावस्या है। पितृ कार्यों के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। चैत्र अमावस्या का पितृ तर्पण, दान-पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष महत्व है।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 18 मार्च 2026
वार: बुधवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: चतुर्दशी (श्राद्ध अमावस्या) 
विशेष: आज चैत्र अमावस्या (सोमवती अमावस्या) है। पितृ कार्यों के लिए यह दिन सर्वोत्तम है।
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद (शाम 06:40 तक, उसके बाद उत्तराभाद्रपद)
योग: इंद्र (रात 08:20 तक, उसके बाद वैधृति)
करण: कौलव (शाम 04:15 तक), फिर तैतिल
पंचक: आज पूरे दिन पंचक रहेगा (पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के कारण)।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है (इसके बजाय लाभ या अमृत चौघड़िया देखें)।
अमृत चौघड़िया: सुबह 08:02 से 09:33 तक।
शुभ चौघड़िया: सुबह 11:05 से दोपहर 12:37 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:51 से 05:41 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक।
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 12:37 से 02:08 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)।
यमगण्ड: सुबह 08:02 से 09:33 तक।
गुलिक काल: सुबह 11:05 से 12:37 तक।
दुर्मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:59 तक।
 

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