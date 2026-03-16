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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

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Today Shubh Muhurat
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (19:33 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (17:41 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 17 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 

आज का पंचांग: 17 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त

पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 17 मार्च 2026
वार: मंगलवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: त्रयोदशी 
विशेष: शबे कद्र, पंचक, वारुणी पर्व, मां हिंगलाज पूजा, शिव चतुर्दशी
 

शुभ मुहूर्त: सुबह 06:32 से 07:15 तक (तिथि समाप्ति तक)

 
अभिजीत मुहूर्त : दोपहर 12:05 से 12:52 तक (यह श्रेष्ठ मुहूर्त है)
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: शतभिषा (शाम 07:50 तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद)
योग: ब्रह्म (रात 10:45 तक, उसके बाद इंद्र)
करण: किस्तुघ्न (सुबह 07:15 तक), फिर बव
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:52 तक
अमृत काल: सुबह 11:30 से दोपहर 01:05 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:52 से 05:42 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से 05:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 09:35 से 11:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:05 तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 09:00 से 09:48 तक

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