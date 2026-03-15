Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 16 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Eid Mubarak Quotes: ईद मुबारक 2026: ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें ये 10 बेहतरीन शुभकामना संदेश क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज का पंचांग: 16 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और तिथि

पंचांग विवरण (Panchang Details) दिनांक: 16 मार्च 2026 वार: सोमवार विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947 माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष) तिथि: द्वादशी विशेष: सोम प्रदोष व्रत। पंचक (दिन 04.43 से)।

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga) नक्षत्र: धनिष्ठा (रात 09:15 तक, उसके बाद शतभिषा) योग: शुक्ल (अगले दिन सुबह 01:25 तक, 17 मार्च)

करण: शकुनि (सुबह 09:45 तक), फिर चतुष्पाद आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:52 तक (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

पितृ तर्पण समय: सुबह 06:33 से 09:45 तक (अमावस्या तिथि के दौरान) ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:53 से 05:43 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings) राहुकाल: सुबह 08:05 से 09:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)