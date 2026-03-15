Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मार्च 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (18:07 IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (15:06 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 16 मार्च 2026, सोमवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और तिथि
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 16 मार्च 2026
वार: सोमवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: द्वादशी
विशेष: सोम प्रदोष व्रत। पंचक (दिन 04.43 से)।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: धनिष्ठा (रात 09:15 तक, उसके बाद शतभिषा)
योग: शुक्ल (अगले दिन सुबह 01:25 तक, 17 मार्च)
करण: शकुनि (सुबह 09:45 तक), फिर चतुष्पाद
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:05 से 12:52 तक (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ)
पितृ तर्पण समय: सुबह 06:33 से 09:45 तक (अमावस्या तिथि के दौरान)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:53 से 05:43 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 08:05 से 09:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक
गुलिक काल: दोपहर 02:05 से 03:35 तक