khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Eid Mubarak Quotes: ईद मुबारक 2026: ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें ये 10 बेहतरीन शुभकामना संदेश

Advertiesment
ईद मुबारक का संदेश देता बेहतरीन फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (16:22 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (15:56 IST)
google-news
Eid Mubarak 2026 Wishes: ईद-उल-फितर खुशियों, भाईचारे और मोहब्बत का त्योहार है। रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने और इबादत करने के बाद जब चांद दिखाई देता है, तो मुसलमान बड़े उत्साह के साथ ईद मनाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ अदा करते हैं और अपने परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों को 'ईद मुबारक' कहकर बधाई देते हैं।ALSO READ: Happy Ramadan Messages: रमजान के महीने में अपनों को भेजें ये 10 स्नेह और सम्मान भरे शुभकामना संदेश
 

अगर आप भी ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर अपने प्रियजनों को दिल से शुभकामनाएंभेजना चाहते हैं, तो ये 10 खूबसूरत ईद मुबारक संदेश आपके काम आ सकते हैं।

 
1.
 
चांद की चांदनी से नूर मिले,
सबके दिलों को सुरूर मिले,
जो भी दुआ मांगो अल्लाह से,
वो हर दुआ कबूल हो जाए।
ईद मुबारक 2026!
 
2.
 
रमज़ान की बरकतें खत्म न हों,
खुशियां आपके घर से कम न हों,
अल्लाह आपको और आपके परिवार को
हर खुशी अता करे।
ईद मुबारक!
 
3.
 
हर ख्वाहिश हो मंज़ूर-ए-खुदा,
मिले हर कदम पर रज़ा-ए-खुदा,
फना हो जाए हर गम आपका,
मिले आपको सदा रहमत-ए-खुदा।
ईद-उल-फितर मुबारक!
 
4.
 
ईद का दिन है खुशियों भरा,
आपके घर आए ढेर सारा सुकून और सदा।
अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे।
आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक!ALSO READ: Hazrat Ali: कब और क्यों मनाया जाता है हजरत अली शहादत का दिवस
 
5.
 
खुशियों से भरी हो आपकी जिंदगी,
कामयाबी चूमे आपके कदम,
हर दिन हो आपके लिए खास,
यही दुआ है हमारी इस ईद के दिन।
ईद मुबारक 2026!
 
6.
 
ईद आई है खुशियां लाई है,
दिलों में प्यार और भाईचारा बढ़ाई है।
आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें।
ईद मुबारक!
 
 
7.
 
अल्लाह का नूर आपके घर को रोशन करे,
आपको सफलता और खुशियों से नवाज़े।
आपको और आपके परिवार को
दिल से ईद-उल-फितर मुबारक।
 
8.
 
रमज़ान की इबादतें कबूल हों,
आपकी हर दुआ मंज़ूर हो,
अल्लाह आपको सेहत, खुशहाली और बरकत दे।
ईद मुबारक!
 
9.
 
सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,
दुनिया के सारे ग़म तुम जाओ भूल,
चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,
इसी उम्मीद के साथ मुबारक हो आपको ईद।
 
10.
 
चांद से रोशन हो रमज़ान तुम्हारा,
इबादत से भरा हो हर दिन तुम्हारा,
हर खुशी हो नसीब तुम्हें,
मुबारक हो तुम्हें ये प्यारा सा त्योहार।
ईद मुबारक 2026!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shab E Qadr: शबे कद्र क्या है, 2026 में कब मनाई जाएगी, जानें इतिहास और महत्व

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चैत्र और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels