khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Hazrat Ali: कब और क्यों मनाया जाता है हजरत अली शहादत का दिवस

Advertiesment
हजरत अली
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:33 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:19 IST)
google-news
martyrdom of Hazrat Ali: हजरत अली (रज़ि.) की शहादत दिवस 21वीं रमज़ान को मनाया जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हजरत अली की शहादत की तारीख है। यह दिन शिया मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, हालांकि सुन्नी समुदाय भी इस दिन को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है।

 

हजरत अली की शहादत:

 
हजरत अली (रज़ि.) की शहादत 661 ईस्वी में हुई थी। जब हजरत अली मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे, तभी एक ख़ारिज़ी नामक व्यक्ति, जिसे अली के खिलाफ मतभेद थे, ने उन्हें ज़हर से भरी तलवार से हमला किया। हजरत अली गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहादत को प्राप्त हुए।
 

क्यों मनाया जाता है यह दिवस?

 
हजरत अली की शहादत दिवस, उनके योगदान और बलिदान की याद में मनाया जाता है। वे इस्लाम के पहले चार खलीफाओं में से एक थे, और उनका जीवन इस्लाम की न्याय, ईमानदारी और अल्लाह की राह पर चलने का प्रतीक था। उनके न्यायप्रिय फैसले, साहसिक नेतृत्व और इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा याद किया जाता है।
 
यह दिन उनके अनुयायियों के लिए एक शोक और श्रद्धा का दिन होता है, और साथ ही यह उनके योगदान को सम्मानित करने और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन को विशेष रूप से शिया समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है, जिसमें शोक, उपवासी, और अन्य धार्मिक आयोजनों के जरिए हजरत अली की शहादत को श्रद्धांजलि दी जाती है।
 
हजरत अली शहादत दिवस का आयोजन 21वीं रमजान को उनके बलिदान की याद में किया जाता है, ताकि उनकी धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं को सम्मानित किया जा सके और उनके द्वारा दिए गए न्याय और साहस के आदर्शों को प्रकट किया जा सके।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सूर्य का मीन राशि में गोचर: इन 6 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के नए रास्ते

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels