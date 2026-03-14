Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (18:05 IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (15:07 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज का पंचांग: 15 मार्च 2026, रविवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और मीन संक्रांति
हिंदू पंचांग के अनुसार, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को 'पापमोचिनी एकादशी' कहा जाता है, जो सभी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है।
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 15 मार्च 2026
वार: रविवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)
तिथि: एकादशी
विशेष: सूर्य मीन संक्रांति, पापमोचनी एकादशी, खरमास प्रारंभ
मीन संक्रांति समय (Surya Sankranti)
संक्रांति पुण्यकाल: 06:31 ए एम से 12:30 पी एम तक।
अवधि - 05 घण्टे 59 मिनट्स
मीन संक्रान्ति महा पुण्य काल - 06:31 ए एम से 08:31 ए एम तक।
अवधि - 02 घण्टे 00 मिनट्स
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: श्रवण (रात 10:35 तक, उसके बाद धनिष्ठा)
योग: शुभ (सुबह 06:40 तक), उसके बाद शुक्ल (अगले दिन सुबह 03:55 तक)
करण: गर (दोपहर 12:10 तक), फिर वणिज
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 से 12:53 तक (सबसे शुभ समय)
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:54 से 05:44 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:33 से 03:20 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: शाम 05:05 से 06:41 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: दोपहर 12:40 से 02:05 तक
गुलिक काल: दोपहर 03:35 से 05:05 तक