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16 March Birthday: आपको 16 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

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जन्मदिन पर कैंडल्स के साथ केक का खूबसूरत चित्र
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (18:18 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (15:06 IST)
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16 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Chaitra Navratri 2026: पालकी पर सवार होकर आ रही हैं माता दुर्गा, जानिए तिथि और धार्मिक महत्व
 

आपका जन्मदिन: 16 मार्च

 
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2029
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 
उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
राजपाल नौरंग यादव/ राजपाल यादव (Rajpal Naurang Yadav): भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं।
 
बिपिन रावत (Bipin Rawat): भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में कार्य किया था।
 
दयाकिशन सप्रू (Dayakishan Sapru): हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फ़िल्म निर्माता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Numerology Horoscope 16 to 22 March 2026: मूलांक के अनुसार साप्ताहिक भविष्यफल: क्या कहते हैं आपके अंक इस सप्ताह?

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