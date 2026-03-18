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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मार्च 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

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19 march 2026 shubha muhurat
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (17:21 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (17:27 IST)
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Today Shubh Muhurat 19 March 2026:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज आपका दिन मंगलमय हो!

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 19 March Muhurat : 

आज का पंचांग: 19 मार्च 2026, गुरुवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल

हिंदू पंचांग के अनुसार, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से नव संवत्सर 2083 शुरू हो रहा है। आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और घरों में कलश स्थापना (घटस्थापना) की जाएगी।
 

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 19 मार्च 2026
वार: गुरुवार
विक्रम संवत: 2083 (कीलक नामक संवत्सर का प्रारंभ)
शक संवत: 1948
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
विशेष: चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, घटस्थापना, गुड़ी पड़वा, उगादी और हिंदू नववर्ष प्रारंभ। 
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (शाम 05:45 तक, उसके बाद रेवती)
योग: वैधृति (शाम 06:10 तक, उसके बाद विष्कुंभ)
करण: तैतिल (दोपहर 03:25 तक), फिर गर
पंचक: आज पूरे दिन पंचक जारी रहेगा।
 

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 से 12:51 तक (सबसे श्रेष्ठ समय)
अमृत काल: दोपहर 01:20 से 02:55 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 से 05:40 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:19 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 02:05 से 03:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 06:30 से 08:00 तक
गुलिक काल: सुबह 09:30 से 11:00 तक
दुर्मुहूर्त: सुबह 10:30 से 11:17 तक

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