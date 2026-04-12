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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 अप्रैल 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (18:02 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:49 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
 13 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
13 अप्रैल 2026, सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज का दिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी है, जो सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है।
 

13 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: एकादशी - दोपहर 01:46 पीएम तक, उसके बाद द्वादशी।
 
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
 
वार: सोमवार।
 
नक्षत्र: शतभिषा - शाम 07:05 पीएम तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद।
 
योग: शुक्ल - शाम 07:44 पीएम तक, उसके बाद ब्रह्म।
 
करण: विष्टि (भद्रा) - दोपहर 01:46 पीएम तक, फिर बव।
 
चंद्र राशि: कुंभ (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मीन (रात 09:15 पीएम तक), उसके बाद मेष (मेष संक्रांति)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:45 एएम से 12:35 पीएम
अमृत काल- 11:51 एएम से 01:31 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:18 एएम से 05:06 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-07:34 एएम से 09:10 एएम
यमगण्ड- 10:45 एएम से 12:21 पीएम
गुलिक काल-01:56 पीएम से 03:31 पीएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
वरुथिनी एकादशी व्रत: जो भक्त आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए यह दिन सौभाग्य प्रदायक है। भगवान विष्णु के 'मधुसूदन' रूप की पूजा करें।
 
पंचक जारी: आज पंचक का प्रभाव रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा और नए घर की छत डालने जैसे कार्यों से बचें।
 
आज का विशेष उपाय: सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग है। आज शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है।ALSO READ: अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

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WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (18:02 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:49 IST)

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