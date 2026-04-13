Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 14 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

14 अप्रैल 2026: आज का पंचांग तिथि: द्वादशी - दोपहर 03:22 पीएम तक, उसके बाद त्रयोदशी।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)। वार: मंगलवार। नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद - रात 09:23 पीएम तक, उसके बाद उत्तराभाद्रपद।

योग: ब्रह्म - रात 08:21 पीएम तक, उसके बाद इंद्र। करण: बालव - दोपहर 03:22 पीएम तक, फिर कौलव।

चंद्र राशि: कुंभ - दोपहर 02:29 पीएम तक, उसके बाद मीन। सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

आज के शुभ और अशुभ समय अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:45 एएम से 12:35 पीएम एकादशी पारण समय- 06:01 एएम से 08:35 एएम

अमृत काल- 01:31 पीएम से 03:15 पीएम ब्रह्म मुहूर्त-04:17 एएम से 05:04 एएम राहुकाल (अशुभ समय)-03:32 पीएम से 05:07 पीएम

यमगण्ड- 09:10 एएम से 10:45 एएम गुलिक काल-12:20 पीएम से 01:56 पीएम आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

सूर्य मेष संक्रांति: आज सूर्य देव मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसे 'सौर नववर्ष' के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है।

वैशाखी (Baisakhi): आज पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई का उत्सव वैशाखी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी।

अम्बेडकर जयंती: आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है।

वरुथिनी एकादशी पारण: जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत रखा था, उनके लिए आज सुबह 06:01 एएम से 08:35 एएम के बीच पारण (व्रत खोलना) करना श्रेष्ठ है।

Share this Story:



