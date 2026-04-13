सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व

इस दिन के धार्मिक महत्व के अनुसार जो व्यक्ति राहगीरों को शीतल जल पिलाता है और सत्तू खिलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि भीषण गर्मी में प्यासे और भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी सेवा है। सतुवाई अमावस्या केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही दिन नहीं है, बल्कि यह सात्विक जीवन, दान और पुण्य कर्म का प्रतीक भी है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनका सम्मान हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है।