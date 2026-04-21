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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ कार्य के मुहूर्त
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (18:03 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (14:10 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
22 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपाय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
22 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 

22 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: पंचमी - सुबह 05:32 एएम तक (23 अप्रैल), उसके बाद षष्ठी।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: बुधवार।
 
नक्षत्र: मृगशिरा - दोपहर 03:07 पीएम तक, उसके बाद आर्द्रा।
 
योग: अतिगण्ड - रात 02:45 एएम (23 अप्रैल) तक, उसके बाद सुकर्मा।
 
करण: बालव - सुबह 05:15 एएम तक, फिर कौलव - शाम 05:25 पीएम तक, उसके बाद तैतिल।
 
चंद्र राशि: मिथुन (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त-आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को वर्जित)
विजय मुहूर्त 02:14 पीएम से 03:05 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:08 एएम से 04:56 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-12:20 पीएम से 01:57 पीएम
यमगण्ड- 07:31 एएम से 09:07 एएम
गुलिक काल-10:44 एएम से 12:20 पीएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
भद्रा समाप्ति: आज सुबह 05:15 एएम पर भद्रा समाप्त हो चुकी है, अतः दिन भर शुभ कार्य (राहुकाल को छोड़कर) किए जा सकते हैं।
 
आज का विशेष उपाय: आज के दिन भगवान गणेश को हरी दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें।ALSO READ: बनने वाला है बुधादित्य योग: इन 3 राशियों के बुरे दिन होंगे समाप्त, धन संबंधी हर समस्या होगी दूर

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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