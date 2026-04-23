Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 अप्रैल 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (18:02 IST)
Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (14:29 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 24 April 2026:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Guru Pushya Yoga 2026: गुरु पुष्य योग में पूजा और खरीदी का शुभ मुहूर्त और महत्व
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
24 अप्रैल 2026, शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज का दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
24 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: सप्तमी - अगले दिन सुबह 04:19 एएम (25 अप्रैल) तक, उसके बाद अष्टमी।
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
वार: शुक्रवार।
नक्षत्र: पुनर्वसु - दोपहर 03:26 पीएम तक, उसके बाद पुष्य।
योग: धृति - रात 11:34 पीएम तक, उसके बाद शूल।
करण: वणिज - शाम 04:53 पीएम तक, फिर विष्टि (भद्रा)।
चंद्र राशि: कर्क (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:40 एएम से 12:33 पीएम
विजय मुहूर्त 02:14 पीएम से 03:05 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:06 एएम से 04:54 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-10:43 एएम से 12:20 पीएम
यमगण्ड- 03:34 पीएम से 05:10 पीएम
गुलिक काल-07:30 एएम से 09:06 एएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
बगलामुखी जयंती: आज मां बगलामुखी की जयंती है। शत्रुओं पर विजय, वाद-विवाद में सफलता और तंत्र बाधा निवारण के लिए आज उनकी साधना अचूक मानी जाती है।
चंद्रमा स्वराशि में: चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और मानसिक प्रसन्नता में वृद्धि करेगा।
भद्रा (विष्टि करण): शाम 04:53 पीएम से रात 04:19 एएम तक भद्रा रहेगी। शुभ कार्यों की शुरुआत अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम होगा।
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