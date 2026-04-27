Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (18:04 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:04 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
28 अप्रैल 2026, मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
28 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: एकादशी - रात 08:44 पीएम तक, उसके बाद द्वादशी।
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
वार: मंगलवार।
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी - सुबह 10:52 एएम तक, उसके बाद हस्त।
योग: ध्रुव - दोपहर 01:08 पीएम तक, उसके बाद व्याघात।
करण: वणिज - सुबह 09:50 एएम तक, फिर विष्टि (भद्रा)।
चंद्र राशि: कन्या (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:38 एएम से 12:31 पीएम
अमृत काल- 03:42 एएम से 05:14 एएम (29 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:02 एएम से 04:50 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-03:32 पीएम से 05:11 पीएम
यमगण्ड- 09:04 एएम से 10:41 एएम
गुलिक काल-12:18 पीएम से 01:55 पीएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
मोहिनी एकादशी पारण: जिन्होंने कल एकादशी का व्रत रखा था, उनके लिए आज सुबह 05:50 से 08:29 के बीच पारण करना अनिवार्य है। हरि वासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ होता है।
मंगलवार/ भौम प्रदोष व्रत: इस दिन भगवान शिव और मंगल के कारक हनुमान जी की कृपा पाने का दुर्लभ दिन होता है।
हस्त नक्षत्र: सुबह 10:52 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। इस नक्षत्र में किए गए व्यापारिक कार्य और कलात्मक कार्य सिद्ध होते हैं।
भद्रा (विष्टि करण): आज सुबह 09:50 एएम से रात 08:44 पीएम तक भद्रा रहेगी। हालांकि एकादशी के कार्यों में इसका निषेध कम माना जाता है, फिर भी अत्यंत शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें।
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