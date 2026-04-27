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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (18:04 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (13:04 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!


28 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मंगल गोचर अलर्ट: 2 साल बाद मेष राशि में एंट्री से बदल सकती है दुनिया की दशा और दिशा
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
28 अप्रैल 2026, मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 

28 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: एकादशी - रात 08:44 पीएम तक, उसके बाद द्वादशी।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: मंगलवार।
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी - सुबह 10:52 एएम तक, उसके बाद हस्त।
 
योग: ध्रुव - दोपहर 01:08 पीएम तक, उसके बाद व्याघात।
 
करण: वणिज - सुबह 09:50 एएम तक, फिर विष्टि (भद्रा)।
 
चंद्र राशि: कन्या (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:38 एएम से 12:31 पीएम
अमृत काल- 03:42 एएम से 05:14 एएम (29 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:02 एएम से 04:50 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-03:32 पीएम से 05:11 पीएम
यमगण्ड- 09:04 एएम से 10:41 एएम
गुलिक काल-12:18 पीएम से 01:55 पीएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
मोहिनी एकादशी पारण: जिन्होंने कल एकादशी का व्रत रखा था, उनके लिए आज सुबह 05:50 से 08:29 के बीच पारण करना अनिवार्य है। हरि वासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ होता है।
 
मंगलवार/ भौम प्रदोष व्रत: इस दिन भगवान शिव और मंगल के कारक हनुमान जी की कृपा पाने का दुर्लभ दिन होता है। 
 
हस्त नक्षत्र: सुबह 10:52 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। इस नक्षत्र में किए गए व्यापारिक कार्य और कलात्मक कार्य सिद्ध होते हैं।
 
भद्रा (विष्टि करण): आज सुबह 09:50 एएम से रात 08:44 पीएम तक भद्रा रहेगी। हालांकि एकादशी के कार्यों में इसका निषेध कम माना जाता है, फिर भी अत्यंत शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें।
 
आज का विशेष उपाय: चूंकि आज मंगलवार भी है, इसलिए हनुमान जी को लाल फल चढ़ाएं और "विष्णु सहस्रनाम" का पाठ करें। इससे मानसिक शांति और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है।ALSO READ: Bhauṃ Pradosh 2026; भौम प्रदोष का व्रत रखने से 3 कार्यों में मिलती है सफलता

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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