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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (18:06 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (13:15 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 29 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: इन 4 राशियों की किस्मत चमकेगी, शुरू होगा सुनहरा दौर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
29 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का दिन मोहिनी एकादशी व्रत के पारण और प्रदोष व्रत के आगमन के लिए विशेष है।
 
29 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: द्वादशी - शाम 06:21 पीएम तक, उसके बाद त्रयोदशी।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: बुधवार।
 
नक्षत्र: हस्त - सुबह 09:21 एएम तक, उसके बाद चित्रा।
 
योग: व्याघात - सुबह 10:14 एएम तक, उसके बाद हर्षण।
 
करण: बालव - सुबह 07:37 एएम तक, फिर कौलव - शाम 06:21 पीएम तक, उसके बाद तैतिल।
 
चंद्र राशि: कन्या - रात 08:34 पीएम तक, उसके बाद तुला।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त-आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को वर्जित)
अमृत काल- रात 03:22 एएम से 04:54 एएम (30 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:01 एएम से 04:49 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-12:18 पीएम से 01:55 पीएम
यमगण्ड- 07:27 एएम से 09:04 एएम
गुलिक काल-10:41 एएम से 12:18 पीएम

 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

चित्रा नक्षत्र: सुबह 09:21 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। इसके स्वामी 'विश्वकर्मा' हैं। यह नक्षत्र निर्माण कार्यों और नई कला सीखने के लिए बहुत अच्छा है।
 
हर्षण योग: आज हर्षण योग बन रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह योग कार्यों में प्रसन्नता और खुशी प्रदान करने वाला होता है।
 
आज का विशेष उपाय: आज बुधवार है, इसलिए गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे व्यापार में वृद्धि और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है।ALSO READ: त्रिपुष्कर योग 2026: इस दिन क्या करें, कैसे मिलेगा कई गुना लाभ?

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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