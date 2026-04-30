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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

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आज के शुभ मुहूर्त से संबंधित फोटो कलश और नारियल के साथ
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (18:05 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (13:16 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 01 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: कैलाश मानसरोवर यात्रा के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, जानिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
1 मई 2026, शुक्रवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन वैशाख स्नानदान व्रत नियम का समापन होकर स्ना.दा. व्रत पूर्णिमा मनाई जा रही है। 
 

1 मई 2026: आज का पंचांग


तिथि: पूर्णिमा।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: शुक्रवार।
 
नक्षत्र: स्वाति - सुबह 06:11 एएम तक, उसके बाद विशाखा (रात 04:32 एएम, 2 मई तक)।
 
योग: व्यतिपात - सुबह 04:30 एएम (2 मई) तक, उसके बाद वरीयान।
 
करण: वणिज - दोपहर 01:21 पीएम तक, फिर विष्टि (भद्रा)।
 
चंद्र राशि: तुला - रात 10:48 पीएम तक, उसके बाद वृश्चिक।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 
आज के विशेष पर्व- गोरखनाथ प्रकटोत्सव, महर्षि भृगु, जयंती, मई तथा श्रमिक दिवस, गुजरात, महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 
 
आज के शुभ और अशुभ समय
 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:37 एएम से 12:30 पीएम
नृसिंह जयंती पूजा मुहूर्त- 04:09 पीएम से 06:48 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-03:59 एएम से 04:47 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-10:40 एएम से 12:17 पीएम
यमगण्ड- 03:32 पीएम से 05:09 पीएम
गुलिक काल-07:25 एएम से 09:02 एएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
बुद्ध पूर्णिमा: आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है।

वैशाख पूर्णिमा व्रत (आरंभ): आज लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या सत्यनारायण कथा का संकल्प लेते हैं, वे आज शाम से अनुष्ठान कर सकते हैं।
 
वैशाख स्नान समापन: आज वैशाख माह का अंतिम दिन है। किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है।
 
भद्रा (विष्टि करण): दोपहर 01:21 पीएम से रात 12:11 एएम तक भद्रा रहेगी। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त का ही प्रयोग करें।
 
शुक्रवार और पूर्णिमा का मेल: शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन है और पूर्णिमा तिथि महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह धन-संपदा प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ संयोग है।ALSO READ: May Monthly Horoscope 2026: मई राशिफल: ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस!

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