Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (18:02 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (14:57 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
09 May 2026 Today Shubh Muhurat:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Saint Taran Taran: मंडलाचार्य तारण तरण स्वामी का गौरवशाली इतिहास
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 9 मई 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और संकटमोचन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है।
आज का पंचांग: 9 मई 2026
वार: शनिवार
तिथि: सप्तमी (दोपहर 02:26 पीएम तक), उसके बाद अष्टमी
पक्ष: कृष्ण पक्ष
नक्षत्र: श्रवण (रात 12:06 एएम, 10 मई तक), उसके बाद धनिष्ठा
योग: शुक्ल (रात 03:09 एएम, 10 मई तक)
करण: विष्टि/भद्रा (रात 01:21 एएम तक), उसके बाद बव
सूर्य राशि: मेष
चंद्र राशि: मकर
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:09 एएम से 04:52 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 08:57 एएम से 10:37 एएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 01:58 पीएम से 03:39 पीएम
गुलिक काल- सुबह 05:35 एएम से 07:16 एएम
आज का विशेष और उपाय
शनि की कृपा: आज मकर राशि में चंद्रमा होने और शनिवार का दिन होने से शनि देव की आराधना का विशेष महत्व है। शनि दोष से मुक्ति के लिए आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए दोपहर 11:51 से 12:45 के बीच का समय सबसे शक्तिशाली और शुभ है।
भद्रा की समाप्ति: अच्छी खबर यह है कि भद्रा आज तड़के (01:21 एएम) ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए दिन के शुभ कार्यों में भद्रा का दोष नहीं रहेगा।
हनुमान चालीसा: शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
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