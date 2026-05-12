Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
A vase decorated with flowers and leaves, with a coconut placed on top, along with a scene depicting the auspicious moment in the caption
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (18:04 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (14:03 IST)
google-news

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
13 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शुक्र का मिथुन राशि में गोचर: 2 राशियों पर बढ़ेगा खर्च का दबाव, धन हानि से बचने के लिए रहें सतर्क
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 13 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे अचला/ अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है।
 

आज का पंचांग: 13 मई 2026

वार: बुधवार
 
तिथि: एकादशी (शाम 05:15 पीएम तक), उसके बाद द्वादशी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद (अगले दिन सुबह 05:12 एएम, 14 मई तक)
 
योग: विष्कुम्भ (रात 01:13 एएम, 14 मई तक)
 
करण: बव (शाम 05:15 पीएम तक), उसके बाद बालव
 
सूर्य राशि: मेष
 
चंद्र राशि: मीन
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:06 एएम से 04:49 एएम
अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को इस मुहूर्त का अभाव रहता है)
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 01:59 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:13 एएम से 08:54 एएम
गुलिक काल- सुबह 10:36 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
 

आज का विशेष: 

अचला/ अपरा एकादशी व्रत: आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
 
पंचक समाप्त: चंद्रमा के रेवती नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आज पंचक की अवधि जारी रहेगी (मीन राशि का चंद्रमा)। सावधानी बरतें।
 
बुधवार और एकादशी का संयोग: आज का दिन गणेश जी और विष्णु जी दोनों की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ है। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी रहेगा।
 
भद्रा समाप्ति: आज सुबह 04:36 एएम पर भद्रा समाप्त हो चुकी है, अतः दिन के कार्यों में भद्रा का कोई व्यवधान नहीं है।
 
सावधानी: दोपहर 12:18 से 01:59 के बीच राहुकाल रहेगा। इस दौरान नए व्यापारिक सौदे या लंबी दूरी की यात्रा की शुरुआत करने से बचें।ALSO READ: Apara Ekadashi Remedy: मिलेगी अपार दौलत और खोया हुआ सम्मान! बस अपरा एकादशी के दिन कर लें ये 4 अचूक उपाय

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Apara ekadashi katha: अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels