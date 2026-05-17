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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

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The image shows a decorated Kalash with burning diyas on a flower rangoli with a message regarding the daily auspicious time 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (18:04 IST) Updated Date: Fri, 15 May 2026 (11:50 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 18 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ माह की अमावस्या का क्या है महत्व, जानिए पौराणिक कथा
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 18 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और आज का दिन विशेष फलदायी है। आज चंद्रदर्शन तथा रोहिणी व्रत है। 
 

आज का पंचांग: 18 मई 2026

वार: सोमवार
 
तिथि: द्वितीया
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: रोहिणी (रात 12:13 एएम, 19 मई तक), उसके बाद मृगशिरा
 
योग: अतिगण्ड (दोपहर 01:58 पीएम तक), उसके बाद सुकर्मा
 
करण: तैतिल (सुबह 08:31 एएम तक), उसके बाद गर
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: वृषभ
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 एएम से 04:46 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:46 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:13 एएम से 08:55 एएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 02:00 पीएम से 03:42 पीएम
 

आज का विशेष: रोहिणी नक्षत्र और शिव पूजा

रोहिणी नक्षत्र: आज चंद्रमा अपने सबसे प्रिय नक्षत्र 'रोहिणी' में विराजमान हैं। यह नक्षत्र सुख-सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में किए गए कार्यों में स्थिरता आती है।
 
सोमवार का उपाय: आज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और सफेद फूल अर्पित करें। "ॐ सों सोमाय नमः" का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
 
शुभ निवेश: आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है, इसलिए संपत्ति या कलात्मक वस्तुओं में निवेश के लिए दिन अनुकूल है।
 
सावधानी: सुबह 07:13 से 08:55 तक राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया काम या यात्रा शुरू करने से बचें। साथ ही दोपहर तक 'अतिगण्ड' योग है, जिसमें वाद-विवाद से बचना चाहिए।ALSO READ: Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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