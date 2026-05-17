Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 17 May 2026: करियर: आज काम में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें।

लव: रिश्तों में तालमेल और समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है। उपाय: हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्त्र पहनें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और गाय को आहार दें। 3. मिथुन (Gemini) करियर: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: साथी के साथ संवाद में सुधार होगा। धन: आर्थिक लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: उपवास का पारण सात्विक भोजन से करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और सराहना मिलेगी।

लव: साथी के साथ समझ बढ़ेगी। धन: अचानक खर्च हो सकता है, बचत करें। स्वास्थ्य: हल्की एलर्जी या सर्दी हो सकती है।

उपाय: आज हनुमान चालीसा पढ़ें। 5. सिंह (Leo) करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है।

लव: संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। धन: आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: मेहनत का फल मिलेगा, टीम वर्क में सुधार होगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: निवेश और बचत लाभकारी रहेंगे। स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।

उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। 7. तुला (Libra) करियर: कामकाज में स्थिरता और सफलता मिलेगी।

लव: संबंधों में संतुलन बना रहेगा। धन: खर्च पर नियंत्रण जरूरी। स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।

उपाय: पानी का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है, अवसर मिलेंगे।

लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह रहेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति संभव है।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। धन: निवेश या सौदे लाभकारी रहेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: पीले चने का दान करें और सूर्य को अर्घ्य दें। 10. मकर (Capricorn) करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।

उपाय: आज नीले या काले वस्त्र पहनें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। धन: खर्च नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य: हल्की थकान या नींद की कमी।

उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें। 12. मीन (Pisces) करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।

लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी। धन: आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य: अपना खानपान सुधारें।

उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।