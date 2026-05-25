Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Mon, 25 May 2026 (18:03 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (14:30 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 26 मई 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जा रहा है।
आज का पंचांग: 26 मई 2026
वार: मंगलवार
तिथि: दशमी
पक्ष: शुक्ल पक्ष
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (दोपहर 04:27 पीएम तक), उसके बाद हस्त
योग: वज्र (शाम 05:22 पीएम तक), उसके बाद सिद्धि
करण: विष्टि/भद्रा (तड़के 03:52 एएम पर समाप्त), उसके बाद बव
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: कन्या
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:58 एएम से 04:42 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:48 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 03:45 पीएम से शाम 05:29 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 08:53 एएम से 10:37 एएम
एकादशी पारण समय- सुबह 05:26 एएम से 08:10 एएम तक
आज का विशेष: गंगा दशहरा
गंगा दशहरा महापर्व: शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज गंगा नदी (या किसी भी पवित्र नदी) में स्नान करने और दान देने से "दस" प्रकार के पापों का नाश होता है।
मंगलवार का उपाय: आज बड़ा मंगल होने के कारण हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे साहस और शक्ति में वृद्धि होती है।
शुभ शुरुआत: आज दोपहर 11:53 से 12:48 (अभिजीत मुहूर्त) के बीच कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है।
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