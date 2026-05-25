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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

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The pictures include a beautiful scene from the auspicious festival, including a kalash, a festoon, kumkum, and a banana, decorated with coconut and mango leaves on a plate
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (18:03 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (14:30 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 26 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फल
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 26 मई 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जा रहा है।
 
 

आज का पंचांग: 26 मई 2026

वार: मंगलवार
 
तिथि: दशमी 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (दोपहर 04:27 पीएम तक), उसके बाद हस्त
 
योग: वज्र (शाम 05:22 पीएम तक), उसके बाद सिद्धि
 
करण: विष्टि/भद्रा (तड़के 03:52 एएम पर समाप्त), उसके बाद बव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: कन्या

 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:58 एएम से 04:42 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:48 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 03:45 पीएम से शाम 05:29 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 08:53 एएम से 10:37 एएम
एकादशी पारण समय- सुबह 05:26 एएम से 08:10 एएम तक
 

आज का विशेष: गंगा दशहरा

गंगा दशहरा महापर्व: शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज गंगा नदी (या किसी भी पवित्र नदी) में स्नान करने और दान देने से "दस" प्रकार के पापों का नाश होता है।
 
मंगलवार का उपाय: आज बड़ा मंगल होने के कारण हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे साहस और शक्ति में वृद्धि होती है।
 
शुभ शुरुआत: आज दोपहर 11:53 से 12:48 (अभिजीत मुहूर्त) के बीच कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है।
 
सावधानी: दोपहर 03:45 से 05:29 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू न करें।ALSO READ: जून 2026 का ज्योतिषीय विश्लेषण: कैसा रहेगा मौसम, राजनीति, राशि और देश-दुनिया का हाल?
 

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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