Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज मंगलवार, 2 जून 2026 है। हिंदू पंचांग के अनुसार आजज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी और साहस के कारक मंगल देव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस बार अधिकमास में ज्येष्ठ बड़ा मंगल भी मनाया जा रहा है।