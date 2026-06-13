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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जून 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

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A flower rangoli and a kalasha placed on top of the flowers, decorated with coconut and mango leaves, along with a photo giving a message about an auspicious time amidst a burning diya
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (18:05 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (11:48 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 14 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गुरु बदलेंगे चाल, शनि के पुष्य नक्षत्र में होगा प्रवेश; 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 3 को लग सकता है झटका
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
 
रविवार, 14 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। रविवार का दिन साक्षात् देवता भगवान सूर्य नारायण की उपासना, तेज, मान-सम्मान और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए परम फलदायी माना जाता है। आज अधिकमास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि तथा श्राद्ध अमावस्या का भी संयोग बन रहा है।

 

आइए जानते हैं 14 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

 
आज का पंचांग: 14 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: चतुर्दशी तिथि- रात 09:31 तक (इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ)
 
नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र- सुबह 03:52 तक था (इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग चुका है)
 
योग: गंड योग- सुबह 07:12 तक था (इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ)
 
करण: शकुनि- दोपहर 10:21 तक (इसके बाद चतुष्पाद)
 
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:20 पीएम
 
चंद्रराशि: वृषभ राशि- शाम 04:36 तक, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक अनुष्ठान, बड़ा लेन-देन या सरकारी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का उपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:53 से दोपहर 12:49 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 से दोपहर 03:37 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:19 से शाम 07:40 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें व्यवधान आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: शाम 05:35 से शाम 07:20 तक (रविवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान शुभ कार्यों से बचें)।
 
यमगंड काल: दोपहर 12:21 से दोपहर 02:06 तक।
 
गुलिक काल: दोपहर 03:51 से शाम 05:35 तक।
 
दिशाशूल: पश्चिम दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें)।
 

आज का विशेष रविवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का रविवार है, इसलिए आज सुबह तांबे के लोटे में जल, अक्षत और मिश्री मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद रात के समय शिवलिंग पर शहद या शुद्ध घी अर्पित करें। इस उपाय से सूर्य जनित दोष दूर होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आरोग्यता का वरदान मिलता है।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, जानें 15 से 21 जून 2026 का सटीक भविष्यफल

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