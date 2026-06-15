Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 16 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मिथुन संक्रांति 2026: करें ये 5 विशेष दान, आर्थिक तंगी और जीवन के संकटों से मिल सकती है राहत क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। मंगलवार, 16 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कल समाप्त हुए ज्येष्ठ अधिकमास के बाद आज से 'शुद्ध ज्येष्ठ महीना' (निज ज्येष्ठ मास) प्रारंभ हो रहा है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (एकम) और द्वितीया तिथि का सुंदर संयोग बन रहा है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी की उपासना और जीवन में साहस व ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

आइए जानते हैं 16 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति: आज का पंचांग: 16 जून 2026 विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ) महीना: शुद्ध ज्येष्ठ (शुद्ध मास प्रारंभ) पक्ष: शुक्ल पक्ष

तिथि: प्रतिपदा (एकम)-द्वितीया तिथि- शाम 07:12 तक (इसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र- सुबह 06:12 तक था (इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग चुका है)

योग: ध्रुव योग- सुबह 08:14 तक था (इसके बाद व्याघात योग प्रारंभ) करण: किस्तुघ्न- सुबह 07:34 तक था (इसके बाद बव करण प्रारंभ, जो शाम 07:12 तक रहेगा)

सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम सूर्यास्त: शाम 07:20 पीएम चंद्रराशि: मिथुन राशि- रात 11:58 तक, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) शुद्ध मास की प्रतिपदा तिथि से नए कार्यों की शुरुआत के लिए मार्ग खुलते हैं। यदि आप आज कोई विशेष पूजा, वित्तीय निवेश या शुभ संकल्प करना चाहते हैं, तो इन समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:54 से दोपहर 12:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 से दोपहर 03:38 तक। गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:19 से शाम 07:40 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया, भौतिक या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 03:51 से शाम 05:36 तक (मंगलवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान बड़े लेन-देन या यात्रा की शुरुआत से बचें)।

यमगंड काल: सुबह 08:52 से सुबह 10:37 तक। गुलिक काल: दोपहर 12:22 से दोपहर 02:06 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से गुड़ खाकर या शीशा देखकर ही निकलें)।