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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जून 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

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The picture shows materials related to the auspicious time of worship, various types of flowers and coconuts, and two pots decorated with leaves
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (18:04 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (13:50 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
20 June 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून, क्या इस हफ्ते पलटेगी आपकी किस्मत? पढ़ें अपनी राशि का हाल
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
शनिवार, 20 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन कर्मफल दाता और न्याय के देवता शनि देव की आराधना तथा कुंडली में शनि दोषों (साढ़ेसाती/ढैय्या) की शांति के लिए परम फलदायी माना जाता है। आज के दिन विंध्यवासिनी पूजा की जाएगी।

 

आइए जानते हैं 20 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:

 
आज का पंचांग: 20 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: शुद्ध ज्येष्ठ मास (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: षष्ठी
 
नक्षत्र: मघा नक्षत्र- दोपहर 02:49 तक (इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ)
 
योग: सिद्वि योग- दोपहर 12:43 तक (इसके बाद सुधा योग)
 
करण: बालव- सुबह 07:01 तक था (इसके बाद कौलव करण प्रारंभ, जो शाम 07:22 तक रहेगा)
 
सूर्योदय: सुबह 05:24 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:21 पीएम
 
चंद्रराशि: सिंह राशि (दिन-रात)
 
विशेष नोट (गंडमूल विचार): आज दोपहर 02:49 तक मघा नक्षत्र रहने के कारण गंडमूल का प्रभाव रहेगा। इसके बाद का समय सामान्य रहेगा।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई विशेष पूजा-अनुष्ठान, अदालती कार्य, संपत्ति की देखरेख या कोई जरूरी काम करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:55 से दोपहर 12:51 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 से दोपहर 03:39 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:20 से शाम 07:41 तक।

 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: सुबह 08:53 से सुबह 10:38 तक (शनिवार को सुबह के समय राहुकाल होता है, इस दौरान नया काम या बड़ा वित्तीय लेन-देन शुरू न करें)।
 
यमगंड काल: दोपहर 02:07 से शाम 03:52 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 05:24 से सुबह 07:09 तक।
 
दिशाशूल: पूर्व दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से अदरक खाकर या उड़द के दाने चबाकर निकलें)।
 

शनिवार, आज का विशेष उपाय:

आज शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें। इसके बाद पीपल की सात बार परिक्रमा करते हुए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। साथ ही हनुमान जी के सम्मुख हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से शनि देव की ढैय्या, साढ़ेसाती और कुंडली के अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है।ALSO READ: बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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