Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 जून 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! 30 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Weekly Horoscope 29 June-5 July 2026: जुलाई का पहला हफ्ता इन राशियों के लिए लेकर आ रहा है छप्परफाड़ खुशियां क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। मंगलवार, 30 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। पिछले दिनों समाप्त हुई शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार आज से आषाढ़ मास (कृष्ण पक्ष) का प्रारंभ हो रहा है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम) तिथि है। मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी की उपासना और जीवन में साहस, शक्ति व ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

आइए जानते हैं 30 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति: आज का पंचांग: 30 जून 2026 विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)

शक संवत: 1948 (परावभ) महीना: आषाढ़ मास (कृष्ण पक्ष)- प्रथम दिन तिथि: प्रतिपदा (एकम) तिथि- रात 11:51 तक (इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मूल नक्षत्र- शाम 04:09 तक (इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ) योग: ब्रह्म योग- दोपहर 01:46 तक (इसके बाद इंद्र योग)

करण: किस्तुघ्न- दोपहर 12:41 तक (इसके बाद बव करण प्रारंभ, जो रात 11:51 तक रहेगा) सूर्योदय: सुबह 05:27 एएम

सूर्यास्त: शाम 07:23 पीएम चंद्रराशि: धनु राशि (दिन-रात) विशेष नोट (नया महीना प्रारंभ): आज से वर्षा ऋतु के पावन महीने 'आषाढ़' की शुरुआत हो रही है। इस महीने में भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज प्रतिपदा तिथि होने से नए संकल्पों के लिए दिन उत्तम है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings) यदि आप आज नए महीने की शुरुआत में कोई विशेष पूजा, हनुमान जी का अनुष्ठान, भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम या कोई जरूरी शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें:

अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:56 से दोपहर 12:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:05 से सुबह 04:45 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:46 से दोपहर 03:42 तक। गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:23 से शाम 07:44 तक।

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया, भौतिक या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:

राहुकाल: दोपहर 03:54 से शाम 05:39 तक (मंगलवार को शाम के समय राहुकाल होता है, इस दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन या यात्रा की शुरुआत से बचें)।

यमगंड काल: सुबह 08:56 से सुबह 10:41 तक। गुलिक काल: दोपहर 12:25 से दोपहर 02:10 तक।

दिशाशूल: उत्तर दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से गुड़ खाकर या शीशा देखकर ही निकलें)।