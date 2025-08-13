बुध ग्रह का कर्क राशि में मार्गी गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh kark margi 2025: बुध ग्रह 18 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो गए थे। अब 11 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर बुध ग्रह मार्गी हो गए हैं। बुध ग्रह का मार्गी गोचर मेष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्‍चिक, धनु राशि के लिए शुभ है, लेकिन वृषभ, कर्क और सिंह राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा जबकि मकर, कुंभ और मीन के लिए मिलाजुला समय रहेगा।

1. वृषभ राशि: आपकी कुंडली में दूसरे तथा पांचवें भाव के स्वामी बुध का तीसरे भाव में मार्गी हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पड़ोसी, भाई और बहन को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर होगा। हालांकि पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। शिक्षा और प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर अच्‍छा साबित हो सकता है।

2. कर्क राशि: आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी बुध का लग्न अर्थात प्रथम भाव मार्गी हुआ है। इसके चलते आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है। विदेश से जुड़े मामले में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अस्पताल या कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में सतर्कता से काम लें। खर्चों पर कंट्रोल करें। कार्यक्षेत्र में पर सही और गलत की पहचान करें। वाणी पर संयम रखें और किसी का अपमान न करें।

3. सिंह राशि: आपकी कुंडली के दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी बुध का द्वादश भाव मार्गी हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपको धन संबंधी परेशानी आ सकती है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी होने के कारण यह परेशानी कुछ ही समय की रहेगी। सेहत का ध्यान रखना होगा। घर परिवार के लोगों से संबंध को बनाकर रखेंगे तो खुशियां आएगी। नकारात्मक चिंतन से दूर रहे।