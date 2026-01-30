Biodata Maker

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

हमें फॉलो करें मकर राशि का चिन्ह, बैकग्राउंड में ग्रह और कैप्शन में मकर राशि में चतुर्ग्रही योग

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 (12:49 IST)
Makar rashi me chaturgrahi yog: वर्तमान में मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का 'चतुर्ग्रही योग' बना हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है जो अनुशासन, करियर में गंभीरता और व्यावहारिक निर्णयों पर जोर देती है। ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में इतने प्रभावी ग्रह जमा होते हैं, तो उसका गहरा असर सभी राशियों पर पड़ता है। मकर राशि के इस भारी जमावड़े के कारण मुख्य रूप से 4 राशियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।
 

1. मकर राशि (Capricorn) -

ग्रहों का यह जमावड़ा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में हो रहा है।
सतर्कता: अधिक ग्रहों के प्रभाव से आप मानसिक भ्रम या दबाव महसूस कर सकते हैं। मंगल और सूर्य की युति से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है।
सलाह: सेहत का ध्यान रखें, विशेषकर सिरदर्द या रक्तचाप (BP) की समस्या। वाहन सावधानी से चलाएं।
 

2. कर्क राशि (Cancer)-

मकर राशि आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में पड़ती है। चारों ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर है।
सतर्कता: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या विवाद हो सकता है। व्यापारिक साझेदारों के साथ अनबन की संभावना है।
सलाह: बातचीत में संयम रखें और रिश्तों में अहंकार को न आने दें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)-

आपकी राशि से यह जमावड़ा आठवें भाव (अष्टम भाव) में हो रहा है, जिसे ज्योतिष में अनिश्चितता का भाव माना जाता है। हालांकि गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है।
सतर्कता: अचानक धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यों में देरी या अड़चनें आ सकती हैं।
सलाह: जोखिम भरे निवेश से बचें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। 
 

4. तुला राशि (Libra)-

आपकी राशि से यह गोचर चौथे भाव (सुख और माता का भाव) में है। हालांकि गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है।
सतर्कता: पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। घर में वाद-विवाद या संपत्ति को लेकर तनाव हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है।
सलाह: कार्यस्थल की समस्याओं को घर पर न लाएं। शांत रहने का प्रयास करें।

