Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (07:02 IST)

मेष राशि (Aries) Today Horoscope Rashifal 22 September 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सिंगल लोगों के लिए कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य बनाए रखें।

लव: पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें। उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार सफल होंगे। टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।

लव: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी तरह के बड़े लेन-देन से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: मां दुर्गा को हरी इलायची का भोग लगाएं। कर्क राशि (Cancer)

करियर: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं।

सिंह राशि (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके नेतृत्व की सराहना होगी।

लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है। उपाय: मां शैलपुत्री की पूजा में पीले फूल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo) करियर: आज आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न होगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: मां दुर्गा को मिश्री का भोग लगाएं।

तुला राशि (Libra) करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपके प्रयास सफल होंगे। लव: रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: करियर के मामले में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। विरोधियों से सावधान रहें।

लव: रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जाप करें। मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा। लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से सुलझा लेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: मां दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अपनों से करीबी बढ़ेगी। धन: आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: गरीबों को भोजन दान करें। मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में कामकाज की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। व्यापार में लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।

लव: वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो वह अब दूर हो जाएगी। धन: आर्थिक मामलों में कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं।