Weekly Horoscope 22 To 28 September: नवरात्रि से शुरू हो रहा है सितंबर का नया सप्ताह, जानें किन राशियों पर होगी मां दुर्गा की कृपा

(साप्ताहिक राशिफल : 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक)
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
इस सप्ताह प्रेम जीवन में नई खुशी महसूस होगी। योजनाबद्ध यात्रा मन को शांति देगी। काम में लक्ष्य साफ न दिखने से थोड़ा भ्रम हो सकता है, इसलिए भविष्य की दिशा पर दोबारा सोचें। अचानक खर्च बजट बिगाड़ सकता है, इसलिए पैसों का ध्यान रखें। परिवार में दूरी मिटाने के लिए आपको पहल करनी होगी। पढ़ाई में मन कम लगे तो नई दिनचर्या अपनाएं। सेहत के लिए प्रोटीनयुक्त आहार फायदेमंद रहेगा। घर में छोटे-छोटे बदलाव अच्छा असर डालेंगे।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: गहरा नीला
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
इस समय हल्के और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। लंबी यात्रा नई ऊर्जा देगी। कामकाज सुचारु रहेगा, पर थोड़ा एकरस लग सकता है। पैसों का खर्च अलग-अलग जगहों से बढ़ सकता है, इसलिए हिसाब रखना जरूरी होगा। घर में छोटी गलतफहमियां धैर्य से दूर होंगी। प्रेम जीवन में आत्मचिंतन रिश्तों को गहराई देगा। सेहत सुधारने के लिए जंक फूड से दूरी रखें। पढ़ाई में ढिलाई से बचें, छोटे प्रयास लय लौटाएंगे।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा
मिथुन (21 मई – 21 जून)
सप्ताह की शुरुआत पढ़ाई में ध्यान से होगी। कामकाज तेजी से पूरे होंगे और उपलब्धियां मिलेंगी। घर का माहौल खुशी से भरा रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, पर सच्चाई से बात करने पर संतुलन लौटेगा। संतुलित आहार और व्यायाम से सेहत अच्छी रहेगी। छोटी यात्रा मूड बेहतर करेगी। संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी। अपनी मानसिक चपलता पर भरोसा बनाए रखें।
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: भूरा
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
प्रेम जीवन में अपनापन और मिठास बढ़ेगी। अधूरे काम पूरे होकर संतोष देंगे। पैसों का प्रबंधन ठीक रहेगा। प्रतियोगी माहौल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा। पर्याप्त पानी और सेहत पर ध्यान जरूरी है। परिवार की बातें छोटी लग सकती हैं, पर सरल बातचीत सुकून देगी। संपत्ति मामलों में देरी हो सकती है। यात्रा सीमित रहेगी, फिर भी ताजगी देगी। छोटे प्रयास आगे बढ़ने का अहसास देंगे।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गुलाबी
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित आहार शरीर और मन को मजबूत करेगा। पढ़ाई में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। पैसों पर नियंत्रण रहेगा। कामकाज थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन यह समय सीखने का अवसर देगा। प्रेम जीवन ठंडा पड़ सकता है, आपको ही पहल करनी होगी। यात्रा सामान्य रहेगी, पर आत्मचिंतन का समय देगी। परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल देगा। संपत्ति वार्ता टल सकती है, जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: बेज
कन्या (24 अगस्त – 23 सितम्बर)
कामकाज की जिम्मेदारियां कठिन होंगी, पर समय का सही बंटवारा राहत देगा। पैसों में अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में भावनाएं खुलकर सामने आ सकती हैं। रिश्तों में विश्वास और संवाद से प्रेम गहराएगा। पढ़ाई में मन कम लगे तो समय-सारणी अपनाएं। अचानक यात्रा खर्च ला सकती है। घर बदलने या किराए की बातें आकार लेंगी। सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। सेहत पर ध्यान दें, हरी सब्जियां और जांच मददगार होंगी।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: केसरिया
तुला (24 सितम्बर – 23 अक्टूबर)
इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रेम जीवन में सम्मान और सहजता रिश्तों को मजबूत करेगी। सेहत अच्छी रहेगी। कामकाज धीरे-धीरे सुधरेगा। अचानक यात्रा सुकून देगी। पैसों का नतीजा देर से मिल सकता है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातें संभालनी होंगी। संपत्ति निवेश के लिए सही समय है। पढ़ाई में तालमेल बिगड़ सकता है, पर सही प्राथमिकता से सुधरेगा।
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: बैंगनी
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवम्बर)
इस सप्ताह भावनाएं गहरी होंगी और प्रेम जीवन मजबूत बनेगा। पढ़ाई में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कामकाज में बदलाव शुरू में कठिन लगेगा, पर आगे बढ़ाएगा। पैसों में जोखिम से बचें। थकान रह सकती है, आयरनयुक्त आहार मदद करेगा। अचानक यात्रा मन ताजा करेगी। परिवार का सहयोग भरोसा देगा। संपत्ति मामले रुके रह सकते हैं। इस समय योजना और आत्मविश्वास काम आएंगे।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: चांदी
धनु (23 नवम्बर – 21 दिसम्बर)
यह सप्ताह रोमांच और आत्मचिंतन का मिश्रण रहेगा। विदेश यात्रा लाभदायक होगी। सेहत ताजगी से भरी रहेगी, फलयुक्त आहार मदद करेगा। काम सुचारु रहेगा और प्रगति जारी रहेगी। प्रेम जीवन थोड़ा फीका लग सकता है, लेकिन यह आत्मचिंतन का समय है। पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार संतुलित रहेगा। संपत्ति सुधार सुविधा देगा। पढ़ाई में निरंतरता अच्छे परिणाम देगी।
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: क्रीम
मकर (22 दिसम्बर – 21 जनवरी)
पेशेवर जीवन में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। पैसों का प्रवाह संतुलित रहेगा। पीठ से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें, व्यायाम मदद करेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन साधारण लेकिन सुकून भरा होगा। यात्रा कम होगी और आत्मचिंतन का समय मिलेगा। संपत्ति दस्तावेज सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। पढ़ाई में दोहराव जरूरी होगा।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सफेद
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
सप्ताह की शुरुआत आर्थिक लाभ से हो सकती है। काम में नई तकनीक अपनानी पड़ सकती है, जो आगे फायदा देगी। प्रेम जीवन में असहमति हो सकती है, पर बातचीत से हल निकलेगा। परिवार संतुलित रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, रेशेदार आहार पाचन में मदद करेगा। कार्ययात्रा सफल होगी। संपत्ति मामलों में लाभ मिलेगा। सामूहिक अध्ययन प्रगति देगा।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सुनहरा
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल