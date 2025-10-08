Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 08 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 08 October horoscope in Hindi 2025 :करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णायक सोच जरूरी है।
लव: रिश्ते में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में स्थायित्व बनेगा, पदोन्नति के योग हैं।
लव: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी से मधुर संवाद होगा।
धन: खर्चे अधिक हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी रह सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। विवेक का प्रयोग लाभ में वृद्धि करेगा।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: लाभकारी लेन-देन संभव है।
स्वास्थ्य: थकान और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं।
धन: आज व्यापार लाभदायक रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह योग्य जातकों वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। कारोबारियों को साझेदारी में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की संभावना।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विवादों से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें। विदेश से अवसर मिल सकते हैं।
लव: शक की स्थिति बन सकती है।
धन: फालतू खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्य में उत्साह रहेगा। जॉब में कार्यरत लोगों को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे।
लव: सच्चे प्यार का अहसास होगा।
धन: निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
मकर (Capricorn)
करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। उन्नति के समाचार मिलेंगे।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। लव बर्ड्स मनोरंजक स्थान की यात्रा करेंगे।
धन: कर्ज से राहत मिल सकती है।
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: रचनात्मक क्षेत्र में सफलता संभव है।
लव: पुराना प्रेम लौट सकता है।
धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। आज तनाव, चिंता में कमी होगी।
उपाय: काले तिल का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: मनचाही नौकरी मिल सकती है। परिवार के लोग अनुकूल व्यवहार करेंगे।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।
धन: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: जल जनित रोगों से सावधान रहें।