त्रिग्रही और सरस्वती राजयोग का महासंयोग: आज से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि है शामिल?

22 जून 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध, कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और ऐश्वर्य के दाता शुक्र पहले से ही मौजूद हैं। बुध के आते ही यहां त्रिग्रही योग की युति बनी है और इस युति से एक अत्यंत प्रभावशाली 'सरस्वती राजयोग' का निर्माण भी हुआ है। इस योग के चलते 3 राशियों के लिए बहुत ही शुभ योग बनना है जो सफलता के द्वार खोल देगा।

1. कर्क राशि (Cancer)- समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान चूंकि यह त्रिग्रही युति और राजयोग आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव आपमें ही देखने को मिलेंगे।

लाभ: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। गुरु और शुक्र की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और दांपत्य जीवन (वैवाहिक जीवन) में मधुरता आएगी।

2. मिथुन राशि (Gemini)- बंपर धन लाभ और वाणी का जादू आपकी राशि के द्वितीय (धन और वाणी) भाव में यह युति होने जा रही है। बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए लॉटरी जैसा साबित हो सकता है।

लाभ: अचानक कहीं से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। जो लोग कूरियर, मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी वाणी का जादू चलेगा और बड़ी डील्स फाइनल होंगी। बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी के योग हैं।

3. कन्या राशि (Virgo)- आय के नए स्रोत और करियर में तरक्की आपकी राशि के एकादश (आय और लाभ) भाव में सरस्वती राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके राशि स्वामी बुध का इस भाव में आना बेहद शुभ है।