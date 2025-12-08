Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 08 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (07:05 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 08 December 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में नवीन विचारों के साथ काम करने से सफलता मिल सकती है।

लव: रोमांटिक रिश्ते में आज थोड़ी बातचीत की कमी हो सकती है। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: आज आपके मेहनत का फल मिल सकता है। लव: लव लाइफ में सामंजस्य और सुकून रहेगा।

धन: धन का निवेश करते समय समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें। मिथुन (Gemini) करियर: कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।

लव: आज रिश्ते में चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन धन खर्च पर काबू पाना जरूरी है।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। लव: प्यार में संकोच और थोड़ी दूरियां हो सकती हैं।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बचत भी करें। स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है। उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें।

सिंह (Leo) करियर: ऑफिस में पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। लव: प्रेम संबंधों में अच्छी समझ बनी रहेगी।

धन: किसी अच्छे निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर काम के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा।

लव: लव लाइफ में आप समझदारी से समस्याओं का समाधान करेंगे। धन: कारोबार में किसी नई जिम्मेदारी को निभा सकते हैं।

तुला (Libra) करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचारों को अपनाना फायदेमंद हो सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में आप और आपके पार्टनर के बीच समझ बनी रहेगी। धन: आज कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। उपाय: गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा के काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। लव: लव तथा घर के रिश्तों में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति की आवश्यकता हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु (Sagittarius) करियर: करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, और आप उनमें सफल होंगे।

लव: आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे पल बिता सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें। मकर (Capricorn)

करियर: आज आपको अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लव: लव लाइफ में आपको कुछ चुनौतियों का सामना हो सकता है।

धन: धन के मामले में सतर्क रहें, धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: गणेश जी का ध्यान करें। कुंभ (Aquarius) करियर: करियर में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है।

लव: प्रेम में अच्छे संबंध बने रहेंगे, साथी के साथ समय बिताएं। धन: आज विशेष रूप से पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें। मीन (Pisces)

करियर: करियर में नई परियोजनाओं में सफलता मिल सकती है। लव: लव लाइफ में समझदारी और सहयोग की आवश्यकता होगी।