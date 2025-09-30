Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 30 September 2025 : करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। धन: आर्थिक लाभ होगा, नए स्रोत बनेंगे। निवेश करेंगे।

वृषभ (Taurus) करियर: काम में प्रगति होगी, नए अवसर मिलेंगे। लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे, संवाद बढ़ाएं।

धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लाभ होगा। स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद रंग के फूलों का दान करें। मिथुन (Gemini) करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेमी सुखद समय बितायेंगे। धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। 1 से अधिक जगहों से धन मिलेगा।

स्वास्थ्य: तनाव कम होगा। सेह‍त ठीक रहेगी। उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां को सफेद पुष्प अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: आज मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छा जायेंगे।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन: खर्चों में सावधानी रखें। धन का अपव्यय न करें।

स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: सफेद वस्त्र पहन कर महागौरी देवी को सफेद फूल अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। पदोन्नति तथा वेतनवृद्धि संभव।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। सुखद समय। परिवार हेतु समय शुभ। धन: धनलाभ के योग बनेंगे। बचत भी करेंगे।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। शिशु का ख्याल रखें। उपाय: आज सफेद रंग के कपड़े पहनें।

कन्या (Virgo) करियर: कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। समय ठीक रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनागमन होगा।

तुला (Libra) करियर: नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी। कार्यक्षेत्र हेतु समय अतिशुभ।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनेगी। धन: कारोबार से अपार धन लाभ होगा। बचत के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: स्वयं तथा परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: सफेद फूलों का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सैलरी बढ़ने से मन प्रसन्न होगा।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। समय अच्छा बीतेगा। धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। उपाय: मां को सफेद पुष्प और माला अर्पित करें।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। पदोन्नति संभव।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। धन: लाभ के अवसर बनेंगे। धन निवेश की सोचेंगे।

स्वास्थ्य: परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, माता को सफेद पुष्प चढ़ाकर प्रार्थना करें।

मकर (Capricorn) करियर: आज आपकी‍ मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। रोमांस हेतु समय ठीक।

धन: नौकरीपेशा की आय बढ़ेगी। कारोबार हेतु समय ठीक रहेगा। स्वास्थ्य: थकान लगेगी, आज आराम जरूरी है।

उपाय: सफेद रंग पहनें। सफेद माला से मां के मंत्रों का जाप करें। कुम्भ (Aquarius)

करियर: हर कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ रहेगा। लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में माहौल शांत रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जमीन में निवेश करेंगे। स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। पर माता-पिता के सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: मां को सफेद वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मीन (Pisces)

करियर: आज आपको हर रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। छात्रों हेतु समय बढ़िया रहेगा। लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पति-पत्नी खुशनुमा समय बितायेंगे।

धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। स्वास्थ्य: आपको मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी।