Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 अक्टूबर, 2025)

निक राशिफल: 01 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (07:02 IST)

मेष (Aries) Today Rashifal 01 October 2025: करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, मेहनत सफल होगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus) करियर: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे। धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें। उपाय: लाल वस्त्र पहनें, लाल पुष्प चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर तरफ से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक जीवन प्रेममय रहेगा। धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। धन की बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। योग करें। उपाय: आज के दिन लाल रंग पहनें। कर्क (Cancer)

करियर: हर क्षेत्र के कार्य में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: लाल वस्त्र पहनें। माता को पुष्प अर्पित करें। सिंह (Leo) करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। छात्रों को लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवारसंग यात्रा करेंगे। धन: आज अपार धनलाभ के योग बनेंगे। बचत के बारे में सोचें।

कन्या (Virgo) करियर: काम में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश करेंगे। स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक बनी रहेगी।

उपाय: माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। तुला (Libra) करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन हेतु समय शुभ रहेगा। धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा। बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें। उपाय: देवी मंदिर में लाल फूलों का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। वेतन लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। परिवारसंग समय बितायेंगे। धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: काम में ऊर्जा बनी रहेगी। सेहत ठीक रहने से प्रसन्न रहेंगे। उपाय: लाल रंग पहनें।

धनु (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में तनाव संभव। धन: व्यापार से लाभ के अवसर बनेंगे। धन की बचत होगी।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के छोटे शिशुओं का ध्यान रखें। उपाय: लाल वस्त्र पहनकर देवी दुर्गा के दर्शन करें।

मकर (Capricorn) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। मन खुश रहेगा।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। धन: हर तरफ से आय का लाभ मिलेगा। धन-संपत्ति बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: अधिक थकान के कारण आराम जरूरी है। उपाय: लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ायें।

कुम्भ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कलीग्स की सहायता से काम पूर्ण होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। उपाय: माता को लाल वस्त्र तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करें।

मीन (Pisces) करियर: संतान को रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा हेतु समय ठीक रहेगा।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ेगा। घर खरीदने का मन बनेगा।