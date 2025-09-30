Festival Posters

आज के शुभ मुहूर्त

(दुर्गाष्टमी )
  • तिथि- आश्विन शुक्ल अष्टमी
  • शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
  • जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-श्री दुर्गाष्टमी
  • राहुकाल- दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन शुभकामनाएं कैसे लिखें, यहां पढ़ें खास शुभकामना बधाई Status

WD Feature Desk

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (11:24 IST)
Maa Durga Puja Messages: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!: नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें शक्ति, प्रेम और संयम की शिक्षा देता है। आज मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता के द्वार खुलें। आइए इस नवरात्रि के समापन पर मां के चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें, और नए उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के लिए एक खास और दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश यहां प्रस्तुत किए जा रहा हैं, जिसे आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन के खास संदेश:
 
नवरात्रि के अंतिम दिन, 
मां सिद्धिदात्री आपके सभी सपनों को सच करें 
और आपको जीवन में हर सफलता मिले। 
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
देवी सिद्धिदात्री की कृपा से, 
आपके जीवन में ज्ञान, 
धन और सुख का आगमन हो। 
आपको और आपके परिवार को शुभ महानवमी!
 
मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 
हर तरह की शक्ति और सिद्धि प्रदान करती हैं। 
उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। 
Happy Navratri Day 9!
 
नौ दिनों की तपस्या का फल आपको मिले। 
यह महानवमी आपके जीवन में 
खुशियों की नई शुरुआत लाए। 
जय मां सिद्धिदात्री!
 
नवरात्रि पूर्ण हुई, 
मां का आशीर्वाद साथ हो। 
सुख, शांति और सफलता की 
हर राह आसान हो।
 
शक्ति, साहस और विश्वास 
के साथ आगे बढ़ें, 
मां दुर्गा के आशीर्वाद से 
जीवन खुशहाल रहे।ALSO READ: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी की तारीख, तिथि, शुभ मुहूर्त और दशहरे पर रावण दहन के समय
 
मां दुर्गा की ममता और आशीर्वाद आपके जीवन को
शक्ति, शांति और समृद्धि से भर दे।
नवरात्रि के अंतिम दिन की हार्दिक बधाई!
जय माता दी!
 
कन्या पूजन और हवन के इस पावन दिन पर, 
मां का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे। 
आपको और आपके परिवार को 
नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई।
 
नवरात्रि के समापन पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी!ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में नवमी की देवी सिद्धिदात्री का रहस्य

