Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries) Today 19 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: करियार में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। लव: प्रेमी के साथ आपसी गलतफहमियां दूर होंगी।

2. वृषभ राशि (Taurus) करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। लव: प्रेम रिश्तों में नयापन महसूस होगा।

धन: खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें। स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: गाय को सफेद चावल या रोटी खिलाएं। 3. मिथुन राशि (Gemini) करियर: आज क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग या दाना डालें। 4. कर्क राशि (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें।

लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 5. सिंह राशि (Leo) करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

6. कन्या राशि (Virgo) करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर समय पर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: आज आप व्यायाम जारी रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। 7. तुला राशि (Libra) करियर: आज खासकर कला और संगीत से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: शुगर या बीपी के मरीज अपनी दवाएं समय पर लें। उपाय: किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: लॉटरी या शेयर मार्केट में जोखिम न लें। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु राशि (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा को विदेश से लाभ मिल सकता है। लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है। उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn) करियर: व्यापार में प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे। लव: घर-परिवार के मामलों में पार्टनर की सलाह जरूर लें।

धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों का तेल दान करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius) करियर: कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

धन: नई संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। स्वास्थ्य: आज आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या कंबल दान करें। 12. मीन राशि (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपके पक्ष में रहेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। धन: बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य: गर्दन दर्द हो तो सही पोस्चर अपनाएं।