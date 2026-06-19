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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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A colorful photo giving the message of daily horoscope with pictures of 12 zodiac signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (07:04 IST) Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 (14:34 IST)
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1. मेष राशि (Aries)

Today 19 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: करियार में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। 
लव: प्रेमी के साथ आपसी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: 3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार
 
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। 
लव: प्रेम रिश्तों में नयापन महसूस होगा।
धन: खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। 
उपाय: गाय को सफेद चावल या रोटी खिलाएं।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। 
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग या दाना डालें।

 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। 
लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी। 
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। 
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर समय पर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। 
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: आज आप व्यायाम जारी रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: आज खासकर कला और संगीत से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: शुगर या बीपी के मरीज अपनी दवाएं समय पर लें।
उपाय: किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: लॉटरी या शेयर मार्केट में जोखिम न लें। 
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को विदेश से लाभ मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है। 
उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: व्यापार में प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे।
लव: घर-परिवार के मामलों में पार्टनर की सलाह जरूर लें।
धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों का तेल दान करें।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।
धन: नई संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या कंबल दान करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपके पक्ष में रहेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए अच्छा होगा।
स्वास्थ्य: गर्दन दर्द हो तो सही पोस्चर अपनाएं।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।ALSO READ: Weekly Horoscope June 2026: साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून, क्या इस हफ्ते पलटेगी आपकी किस्मत? पढ़ें अपनी राशि का हाल

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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