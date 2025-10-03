Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 03 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (07:05 IST)

1. मेष (Aries) Today 03 October 2025 horoscope in Hindi: करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी।

लव: साथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य: थकावट और माइग्रेन की समस्या रह सकती है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: काम में स्थिरता बनी रहेगी। कोई लंबित कार्य पूरा होगा।

लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन: फिजूलखर्ची से बचें, बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य: छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम हो सकता है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: इंटरव्यू या प्रमोशन के लिए अच्छा समय है।

लव: नई दोस्ती शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर गहरा रिश्ता बनेगा। धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय: हरी मूंग का दान करें। 4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में तनाव रह सकता है, धैर्य रखें। लव: पार्टनर से विवाद की संभावना है, संयम रखें।

5. सिंह (Leo) करियर: लीडरशिप रोल में सफलता मिलेगी। टीम को अच्छे से संभालेंगे।

लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है। परिवार हेतु समय ठीक। धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें। 6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लव: जीवनसाथी से बहस हो सकती है, शांति बनाए रखें।

धन: धन निवेश में सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है। उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा करें।

7. तुला (Libra) करियर: नौकरी तथा कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। धन: लाभ की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: नौकरी में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। पदोन्नति संभव।

लव: गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, सावधानी रखें। धन: उधार देना हानिकारक हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर असंतुलित रह सकता है। उपाय: लाल वस्त्र का दान करें। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर को लेकर विदेश से जुड़ा कार्य सफल हो सकता है। लव: प्रेम विवाह की संभावना है। रोमांस हे‍तु समय ठीक।

धन: आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। धन की बचत होगी। स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द संभव है। उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा।

लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन हेतु समय ठीक रहेगा। धन: आज पुराना रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: थकान व आलस्य हो सकता है। अधिक कार्य करने से बचें। उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

11. कुम्भ (Aquarius) करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल दिन। कार्यक्षेत्र से लाभ होगा।

लव: अपने दिल की बात कहने का सही समय है। आलस्य न करें। धन: व्यापार में लाभ हो सकता है। निवेश संभव।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारी से सावधान रहें। सर्दी-जुकाम हो सकता है। उपाय: गरीबों में नीले कपड़े बांटें।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। वेतन बढ़ने की संभावना है।

लव: प्रेम जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। फैमिली हेतु समय शुभ। धन: धन का सोच-समझकर निवेश करें। नुकसान संभव है।