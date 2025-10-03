Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्टूबर, 2025)
दैनिक राशिफल: 03 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today 03 October 2025 horoscope in Hindi: करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी।
लव: साथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: थकावट और माइग्रेन की समस्या रह सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: काम में स्थिरता बनी रहेगी। कोई लंबित कार्य पूरा होगा।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: इंटरव्यू या प्रमोशन के लिए अच्छा समय है।
लव: नई दोस्ती शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर गहरा रिश्ता बनेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: हरी मूंग का दान करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में तनाव रह सकता है, धैर्य रखें।
लव: पार्टनर से विवाद की संभावना है, संयम रखें।
धन: कोई पुराना कर्ज लौट सकता है।
स्वास्थ्य: गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है।
5. सिंह (Leo)
करियर: लीडरशिप रोल में सफलता मिलेगी। टीम को अच्छे से संभालेंगे।
लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है। परिवार हेतु समय ठीक।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: जीवनसाथी से बहस हो सकती है, शांति बनाए रखें।
धन: धन निवेश में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा करें।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी तथा कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है।
धन: लाभ की स्थिति बनी हुई है।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी में कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। पदोन्नति संभव।
लव: गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, सावधानी रखें।
धन: उधार देना हानिकारक हो सकता है। अचानक खर्च बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर असंतुलित रह सकता है।
उपाय: लाल वस्त्र का दान करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर को लेकर विदेश से जुड़ा कार्य सफल हो सकता है।
लव: प्रेम विवाह की संभावना है। रोमांस हेतु समय ठीक।
धन: आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। धन की बचत होगी।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द संभव है।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन हेतु समय ठीक रहेगा।
धन: आज पुराना रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: थकान व आलस्य हो सकता है। अधिक कार्य करने से बचें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल दिन। कार्यक्षेत्र से लाभ होगा।
लव: अपने दिल की बात कहने का सही समय है। आलस्य न करें।
धन: व्यापार में लाभ हो सकता है। निवेश संभव।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारी से सावधान रहें। सर्दी-जुकाम हो सकता है।
उपाय: गरीबों में नीले कपड़े बांटें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। वेतन बढ़ने की संभावना है।
लव: प्रेम जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। फैमिली हेतु समय शुभ।
धन: धन का सोच-समझकर निवेश करें। नुकसान संभव है।
स्वास्थ्य: अनिद्रा से परेशानी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।