Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (07:04 IST)

मेष (Aries) Today 17 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में तेजी रहेगी। सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में जोश रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। हालाँकि, जल्दबाजी से बचें, चोट लग सकती है।

वृषभ (Taurus) करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। स्थिरता वाले काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे।

लव: रिश्ते में शांति और मिठास रहेगी। पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: व्यापार में बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। धन लाभ के उत्तम योग हैं। स्वास्थ्य: गले से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।

उपाय: आज सफेद वस्त्र धारण करें। मिथुन (Gemini) करियर: आज संचार और व्यापार से जुड़े कामों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। नेटवर्किंग के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है।

लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बीतेगा। हल्का-फुल्का मजाक रिश्ते को मजबूत करेगा। धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। तनाव को दूर करने के लिए योग करें। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क (Cancer) करियर: आप भावनात्मक रूप से प्रेरित महसूस करेंगे। ऑफिस में सहयोगियों से सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार और पार्टनर को प्राथमिकता देंगे। भावनात्मक बंधन गहरा होगा। पुराने मतभेद दूर होंगे।

धन: घर से जुड़े व्यापार में सफलता मिलेगी। जमीन-जायदाद या वाहन पर खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। जल से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। उपाय: चांदी की वस्तु धारण करें।

सिंह (Leo) करियर: आज आपके नेतृत्व गुण चमकेंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्ते में रोमांस और खुशी बनी रहेगी। पार्टनर से मिला सम्मान आपको प्रेरणा देगा। धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश में जोखिम लेने से बचें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरे रहेंगे। आँखों से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में विश्लेषण और बारीक काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आलोचना से बचें।

Lव: रिश्ते में व्यावहारिक रहें। छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना न करें। बातचीत से गलतफहमी दूर करें।

धन: कर्ज चुकाने के लिए अच्छा दिन है। धन लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। स्वच्छ भोजन करें।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें। तुला (Libra) करियर: व्यावसायिक साझेदारी में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।

लव: रिश्ते में रोमांस और प्रेम रहेगा। पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी अधिक होंगे। निवेश में समझदारी दिखाएं। स्वास्थ्य: आज ऊर्जावान महसूस करेंगे। त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: गुप्त योजनाओं पर काम सफल होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। रिसर्च से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उत्तम है।

लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करें। धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बीमा या विरासत से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। उपाय: लाल रंग का प्रयोग करें।

धनु (Sagittarius) करियर: आज भाग्य आपका साथ देगा। विदेश से जुड़े काम सफल होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। रिश्ते में खुशी और विश्वास बढ़ेगा। धन: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। निवेश के लिए उत्तम समय है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुशमिजाज महसूस करेंगे। उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की भावना आज सफलता दिलाएगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्ते में संयम बनाए रखें। पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचें। पार्टनर को समय दें। धन: बचत करने पर ध्यान दें। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है। कर्ज लेने से बचें।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। आराम करना जरूरी है। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: टीमवर्क से लाभ होगा। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे।

लव: परिवारजन प्रेम संबंधों में मदद करेंगे। पार्टनर से खुले विचारों से बात करके निर्णय लें।

धन: आय स्थिर रहेगी। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें। पैरों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: असहाय व्यक्ति को खाने-पीने की चीजों का दान दें। मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। धन: व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। कहीं से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।