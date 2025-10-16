Biodata Maker

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (10:12 IST)
- डॉ. अभय गुप्ता (अंकशास्त्री), संस्थापक रूडेस्टिनी डिजिटस्स
 
How to attract money on Diwali: दिवाली सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं, बल्कि अंकों की शक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने का महापर्व है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे गोपनीय उपाय बताए गए हैं, जो सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी जी की तस्वीर लेते समय रखें इन 4 बातों का विशेष ध्यान, जानिए नियम
 
अपने मूलांक के अनुसार ये गूढ़ उपाय करके आप वर्ष भर के लिए अपने जीवन में समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं।
 
1. अपना मूलांक कैसे जानें?
अपनी जन्म की तारीख का एकल अंक योग करें। उदाहरण के लिए, 24 तारीख = 2+4 = '6' मूलांक
 
2. मूलांक के अनुसार धन आकर्षण के गूढ़ उपाय:
 
मूलांक, स्वामी ग्रह अचूक और गोपनीय नुस्खा (केवल दिवाली की रात करें) 
 
1. सूर्य: दिवाली की रात, अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा गंगाजल से धोकर लाल चंदन लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। यह आपके सरकारी कार्यों, व्यापार में सफलता और नेतृत्व क्षमता से धन लाभ सुनिश्चित करेगा।
 
2. चंद्रमा: एक चांदी का सिक्का लें, उसे केसर मिश्रित दूध में डुबोकर रखें, पूजन के बाद इसे गंगाजल से धोकर अपने पर्स में सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें। यह मानसिक शांति और तरल धन के निरंतर प्रवाह में वृद्धि करेगा।
 
3. बृहस्पति: दिवाली की रात पीले रंग की हकीक की माला को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, अगले दिन इसे अपने कार्यस्थल पर उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह ज्ञान, भाग्य और निवेश से लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा।
 
4. राहु: एक लोहे की छोटी अंगूठी को गंगाजल में धोकर मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे अपनी मध्यमा ऊंगली में धारण करें। यह अचानक आने वाली बाधाओं को दूर कर आकस्मिक लाभ और अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग बनाएगा।ALSO READ: Diwali 2025: हर साल दिवाली पर क्यों खरीदते हैं लक्ष्मी-गणेश की नई मूर्ति, जानिए परंपरा का महत्व
 
5. बुध: एक पीतल का छोटा पिरामिड लें और उसे पूजा में रखें, पूजन के बाद इसे अपनी तिजोरी के अंदर रखें। यह व्यापार करियर में वृद्धि लाने और संचार से जुड़े कार्यों में धन लाभ दिलाने का अत्यंत शक्तिशाली उपाय है।  
 
6. शुक्र: सात सफेद कौड़ियां और तीन हरी इलायची को एक गुलाबी कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, पूजन के बाद इस पोटली को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में छिपाकर रखें। यह भौतिक सुख, ऐश्वर्य और वाहन सुख दिलाएगा।  
 
7. केतु: लहसुन की सात कलियों को एक काला धागा लपेटकर (इसे छूने से बचें) मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह बुरी नजर और नकारात्मकता को खत्म कर धन को स्थायी बनाता है।  
8. शनि: दिवाली की रात, आठमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से धोकर मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे धारण करें या अपने धन स्थान पर रखें। यह दीर्घकालिक स्थिरता, बचत और निवेश में भारी लाभ दिलाता है। 
 
9. मंगल: एक तांबे का सिक्का लें और उसे लाल गुंजा के 9 दानों के साथ एक नारंगी कपड़े में बांधकर पूजा करें। इस पोटली को घर के दक्षिण दिशा में छिपाकर रखें, यह ऋण मुक्ति और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा।ALSO READ: Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स
 
सभी के लिए एक महा-आकर्षण प्रयोग: अंकशास्त्र का यह प्रयोग सभी मूलांकों के लिए समान रूप से लाभकारी है और इसे धन को चुम्बकीय रूप से खींचने वाला माना जाता है।
 
अमावस्या का शक्तिशाली समय: दिवाली की अमावस्या की रात को, एक मिट्टी का दीपक लें।
- सामग्री: इसमें गाय का घी, चार लौंग, और थोड़ी-सी हल्दी डालकर जलाएं।
- स्थापना: इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ (दाएं हाथ पर) रखें।
- मंत्र: शक्ति दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें।
- परिणाम: यह उपाय मां लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु बनाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी कभी नहीं होती और वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है।
 
इन गूढ़ और अचूक उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और इस दिवाली अपने जीवन में धन और सौभाग्य के लिए एक नया अध्याय खोलें।
 
लेख में दी गई जानकारी अंकशास्त्र की सामान्य जानकारी है, विस्तृत विश्लेषण के लिए आप किसी अनुभवी अंक शास्त्री से परामर्श लेवें। 
 
आपकी दिवाली शुभ और मंगलमय हो!ALSO READ: Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अक्टूबर, 2025)

