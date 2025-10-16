Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (10:12 IST)

अपने मूलांक के अनुसार ये गूढ़ उपाय करके आप वर्ष भर के लिए अपने जीवन में समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं।

1. अपना मूलांक कैसे जानें? अपनी जन्म की तारीख का एकल अंक योग करें। उदाहरण के लिए, 24 तारीख = 2+4 = '6' मूलांक

2. मूलांक के अनुसार धन आकर्षण के गूढ़ उपाय: मूलांक, स्वामी ग्रह अचूक और गोपनीय नुस्खा (केवल दिवाली की रात करें)

1. सूर्य: दिवाली की रात, अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा गंगाजल से धोकर लाल चंदन लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। यह आपके सरकारी कार्यों, व्यापार में सफलता और नेतृत्व क्षमता से धन लाभ सुनिश्चित करेगा।

2. चंद्रमा: एक चांदी का सिक्का लें, उसे केसर मिश्रित दूध में डुबोकर रखें, पूजन के बाद इसे गंगाजल से धोकर अपने पर्स में सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें। यह मानसिक शांति और तरल धन के निरंतर प्रवाह में वृद्धि करेगा।

3. बृहस्पति: दिवाली की रात पीले रंग की हकीक की माला को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें, अगले दिन इसे अपने कार्यस्थल पर उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह ज्ञान, भाग्य और निवेश से लाभ और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा।

5. बुध: एक पीतल का छोटा पिरामिड लें और उसे पूजा में रखें, पूजन के बाद इसे अपनी तिजोरी के अंदर रखें। यह व्यापार करियर में वृद्धि लाने और संचार से जुड़े कार्यों में धन लाभ दिलाने का अत्यंत शक्तिशाली उपाय है।

6. शुक्र: सात सफेद कौड़ियां और तीन हरी इलायची को एक गुलाबी कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, पूजन के बाद इस पोटली को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में छिपाकर रखें। यह भौतिक सुख, ऐश्वर्य और वाहन सुख दिलाएगा।

7. केतु: लहसुन की सात कलियों को एक काला धागा लपेटकर (इसे छूने से बचें) मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह बुरी नजर और नकारात्मकता को खत्म कर धन को स्थायी बनाता है।

8. शनि: दिवाली की रात, आठमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से धोकर मां लक्ष्मी के पास रखें, पूजन के बाद इसे धारण करें या अपने धन स्थान पर रखें। यह दीर्घकालिक स्थिरता, बचत और निवेश में भारी लाभ दिलाता है।

9. मंगल: एक तांबे का सिक्का लें और उसे लाल गुंजा के 9 दानों के साथ एक नारंगी कपड़े में बांधकर पूजा करें। इस पोटली को घर के दक्षिण दिशा में छिपाकर रखें, यह ऋण मुक्ति और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा।

सभी के लिए एक महा-आकर्षण प्रयोग: अंकशास्त्र का यह प्रयोग सभी मूलांकों के लिए समान रूप से लाभकारी है और इसे धन को चुम्बकीय रूप से खींचने वाला माना जाता है।

अमावस्या का शक्तिशाली समय: दिवाली की अमावस्या की रात को, एक मिट्टी का दीपक लें।

- सामग्री: इसमें गाय का घी, चार लौंग, और थोड़ी-सी हल्दी डालकर जलाएं। - स्थापना: इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ (दाएं हाथ पर) रखें।

- मंत्र: शक्ति दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। - परिणाम: यह उपाय मां लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा बिंदु बनाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी कभी नहीं होती और वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है।

इन गूढ़ और अचूक उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और इस दिवाली अपने जीवन में धन और सौभाग्य के लिए एक नया अध्याय खोलें।

लेख में दी गई जानकारी अंकशास्त्र की सामान्य जानकारी है, विस्तृत विश्लेषण के लिए आप किसी अनुभवी अंक शास्त्री से परामर्श लेवें।