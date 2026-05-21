Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 21 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Thu, 21 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Wed, 20 May 2026 (13:06 IST)
1. मेष (Aries)
Today 21 May horoscope in Hindi 2026 :करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ सहयोग बढ़ेगा।
लव: प्रेमी साथी के साथ समझ बढ़ेगी।
धन: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है, ध्यान रखें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है।
लव: परिवार और प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: लंबी अवधि के निवेश लाभकारी होंगे।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: गाय को हरा चारा दें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे।
लव: रिश्तों में संवाद से दूरी कम होगी।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखें।
उपाय: बुध ग्रह के लिए हरा कपड़ा दान करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर कठिन कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्यार में मधुरता बढ़ेगी। रोमांटिक आउटिंग करें।
धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: एलर्जी और सर्दी-जुकाम से सतर्क रहें।
उपाय: चांदी के बर्तन में जल दान करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना।
लव: साथी के साथ समय बिताएं, संबंध मजबूत होंगे।
धन: निवेश के लिए अच्छा दिन है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा।
उपाय: रविवार को सूरज को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में चुनौतियां आएंगी लेकिन समाधान संभव है।
लव: प्यार में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।
धन: खर्च नियंत्रण में रखें।
स्वास्थ्य: थकान और नींद की समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
लव: साथी से सुलह और समझ बनी रहेगी।
धन: पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
उपाय: तुला राशि वाले व्रत का पालन करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेमीसंग रोमांस में नयापन आएगा।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: थोड़ी थकान हो सकती है।
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: बिजनेस में लाभ और करियर में प्रगति।
लव: रिश्तों में रोमांटिक समय मिलेगा।
धन: खर्च संतुलित करें, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: फिटनेस बनाए रखें।
उपाय: शुक्रवार को भगवान विष्णु को दूध चढ़ाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस में कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
लव: प्यार में स्थिरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: गुरुवार को हल्दी दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। टीम के साथ तालमेल बढ़ेगा।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: पैसों का प्रबंधन ध्यान से करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य, तनाव कम करें।
उपाय: गुरुवार को पानी में फूल डालें और दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: बिजनेस और नौकरी दोनों में लाभ के योग।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन और खुशी रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान हो सकती है।
About Writer
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें