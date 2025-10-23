Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 23 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 23 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज काम से ज्यादा रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। भावनात्मक ऊर्जा कार्यस्थल पर लाभ दिलाएगी।

लव (भाई-बहन): आज आप अपने भाई या बहन के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। उनका स्नेह आपको ऊर्जा देगा।

धन: भाई या बहन के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है। कोई उपहार खरीदना खुशी देगा। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। उत्साह और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

वृषभ (Taurus) करियर: आपकी कार्यशैली में आज स्थिरता और शांति रहेगी। घर के कामों में व्यस्तता के कारण ऑफिस का काम प्रभावित हो सकता है।

लव (भाई-बहन): रिश्तों में शांति और स्थिरता रहेगी। बहन के हाथ का भोजन आपको संतुष्टि देगा। कोई पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगे।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। भाई या बहन को कोई अच्छा और टिकाऊ उपहार दे सकते हैं। स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है। खान-पान में संयम रखें।

उपाय: तिलक के बाद भाई/बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें। मिथुन (Gemini) करियर: आज का दिन विचारों के आदान-प्रदान और मेल-मिलाप का है। अपनी बातों से आप सबको प्रभावित करेंगे।

लव (भाई-बहन): हंसी-मजाक और बातचीत से रिश्तों में और मिठास आएगी। दूर रहने वाले भाई-बहनों से वीडियो कॉल पर भी संपर्क बना रहेगा।

धन: यात्राओं पर या उपहारों पर खर्च अधिक होगा। अचानक किसी छोटे लाभ का योग है। स्वास्थ्य: मन की चंचलता को शांत रखने के लिए ध्यान करें।

उपाय: भाई/बहन के हाथ में हरे रंग का रुमाल या कलावा बांधें। कर्क (Cancer) करियर: घर-परिवार में व्यस्तता के कारण काम पर ध्यान कम रहेगा। काम को आज किनारे रखकर परिवार को समय देना बेहतर है।

लव (भाई-बहन): भावनात्मक जुड़ाव चरम पर रहेगा। बहन के हाथ का तिलक और भोजन आपको सुखद अनुभूति देगा। पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे।

धन: परिवार के सदस्यों पर खर्च होगा। घर के लिए कोई उपयोगी वस्तु खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य: मन शांत रहेगा। मानसिक संतुष्टि महसूस करेंगे।

उपाय: भाई को सूखा नारियल गोला भेंट करें। सिंह (Leo) करियर: काम में उत्साह और जोश बना रहेगा, लेकिन आज आपको थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है।

लव (भाई-बहन): आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते में भी दिखाई देगा। अपने भाई या बहन के लिए कुछ खास और बड़ा करने का मन करेगा।

धन: उपहारों के आदान-प्रदान से खुशी होगी। आय अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें।

उपाय: तिलक से पहले भाई/बहन के माथे पर रोली से ॐ बनाएं। कन्या (Virgo) करियर: आज आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से निपटाना चाहेंगे। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

लव (भाई-बहन): रिश्तों में थोड़ी आलोचना या नोंक-झोंक हो सकती है, लेकिन अंततः सब ठीक हो जाएगा। अपनी भावनाओं को स्पष्टता से बताएं।

धन: हिसाब-किताब दुरुस्त रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य: पाचन से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। सात्विक भोजन ही करें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा। टीम वर्क में सफलता मिलेगी।

लव (भाई-बहन): आज का दिन आपके लिए प्रेम और सद्भाव का है। भाई-बहन के रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। उपहार का आदान-प्रदान सुखद रहेगा।

धन: लाभ की स्थिति अच्छी है। अपने आकर्षण से लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: काम को लेकर गहन विचार-विमर्श हो सकता है। किसी भी विवाद को शांति से सुलझाएं।

लव (भाई-बहन): रिश्ते में जुनून और भावनात्मक गहराई रहेगी। अपने भाई/बहन के लिए आप पूरी तरह समर्पित महसूस करेंगे।

धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा संभव है। स्वास्थ्य: तनाव या गुस्से से बचें। शांत रहने का प्रयास करें।

उपाय: अपने भाई/बहन की लंबी उम्र के लिए यम देवता की पूजा करें। धनु (Sagittarius) करियर: भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है। उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा।

लव (भाई-बहन): रिश्तों में आशावाद और उत्साह रहेगा। भाई/बहन के साथ घूमने या भविष्य की कोई बड़ी योजना बनाने का मन करेगा।

धन: अचानक धन लाभ का योग है। किसी धार्मिक कार्य पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा है। मन प्रफुल्लित रहेगा।

उपाय: तिलक के बाद भाई/बहन को पीले वस्त्र या हल्दी का टीका लगाएं। मकर (Capricorn)

करियर: काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

लव (भाई-बहन): भाई-बहन के रिश्ते में थोड़ी औपचारिकता रह सकती है, लेकिन समर्पण अटूट रहेगा। अपने भाई/बहन के लिए कोई व्यावहारिक मदद करेंगे।

धन: अपनी बचत पर ध्यान दें। अनावश्यक खर्चे से बचें। स्वास्थ्य: हड्डियों या घुटनों से संबंधित समस्या पर ध्यान दें।

उपाय: भाई/बहन के साथ गरीबों को भोजन दान करें। कुंभ (Aquarius) करियर: नए विचार और सामाजिक मेल-मिलाप सफलता दिलाएगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

लव (भाई-बहन): रिश्तों में स्वतंत्रता और दोस्ती का भाव अधिक रहेगा। भाई/बहन के साथ कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं।

धन: आय अच्छी है। किसी तकनीकी गैजेट पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है। अधिक देर खड़े रहने से बचें।

उपाय: नीले या काले रंग का उपयोग करने से बचें। मीन (Pisces) करियर: कला, रचनात्मकता और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ का दिन।

लव (भाई-बहन): आप बहुत भावुक महसूस करेंगे और अपने भाई/बहन के लिए गहरी भावनाएं रखेंगे। उनका प्यार और देखभाल आपको सुकून देगा।

धन: भावनाओं में बहकर अधिक खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य: तनाव के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है। ध्यान से शांति मिलेगी।