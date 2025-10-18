dipawali

Bhai dooj 2025: आरती की थाली मैं सजाऊं, कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं... इन संदेशों को भेजकर मनाइए भाईदूज का पर्व

Bhai dooj

Feature Desk

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (15:16 IST)
Bhai dooj wishes in hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 22 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। यह त्योहार दीपावली के बाद आता है और भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उनका तिलक करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व रिश्तों को मजबूत करने का खास मौका है। इस पावन अवसर पर, शुभकामना संदेशों के साथ अपने भाई-बहन को स्नेह भेजें और इस दिन को यादगार बनाएं!

Bhai dooj ki hardik shubhkamnaye in hindi:  
प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ,
जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ,
भाई दूज के त्यौहार है, भईया जल्दी आओ,
अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका नारियल का उपहार,
भाई की उम्मीद और बहना का प्यार,
आओ खुशी से मनाएं भाई दूज का त्योहार।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

भाई दूज का त्योहार यकीनन है खास,
यूं ही बनी रहे हमेशा हमारे इस रिश्ते की मिठास।
भाईदूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम और विश्वास का बंधन
तेरे माथे पर लगाऊं चंदन
मांगू दुआएं तेरे लिए हर पल।
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

रोली चंदन और तिलक से
पर्व मनाने आई है बहना
भैया दूज का पर्व है प्यारा
स्नेह अनुराग का बंधता धागा
भाई दूज के प्यार भरे पर्व की बधाई और शुभकामनाएं

आरती की थाली मैं सजाऊं,
कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं,
तेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करूं,
संकट न आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं,
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

भाई और बहन के प्रेम भरे पर्व की बधाई
इस भैया दूज आपके और आपकी बहन में बढ़े प्यार
सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की हो बरसात
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ
जो दुआ मांगो, उसे तुम पाओ
भाई दूज का त्योहार है, भैया जल्दी आओ
अपनी प्यारी बहन से तिलक लगवाओ
भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन का टीका नारियल का उपहार,
भाई की उम्मीद, बहना का प्यार,
खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
