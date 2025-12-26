rashifal-2026

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 26 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 26 December 2025 horoscope in Hindi

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (07:03 IST)
मेष (Aries)
 
Today 26 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी पहल रंग लाएगी। 
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी। 
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें। 
लव: परिवार और साथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। 
धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: मीटिंग्स और बातचीत के लिए दिन उत्तम है।
लव:  पार्टनर के साथ यात्रा का योग बन सकता है।
धन: वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस करेंगे। 
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। 
लव: घरेलू जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। 
धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। 
स्वास्थ्य: आज स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: विवरणों पर ध्यान देने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है।
धन: उधार दिए पैसे वापस मिल सकते हैं। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: गौ माता को हरी घास खिलाएं।ALSO READ: Panchak 2025: साल का अंतिम पंचक, यह क्या होता है? जानें तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य
 
तुला (Libra)
 
संतुलन और सामंजस्य बनाने की आपकी क्षमता आज आपके लिए वरदान साबित होगी।
करियर: व्यापारिक साझेदारी मजबूत होंगी। नौकरी में टीम वर्क में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहेगी। 
धन: साझेदारों से आर्थिक लाभ संभव है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करें। 
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है। 
स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव से बचें। 
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आपके ज्ञान और अनुभव का कार्यस्थल पर सम्मान होगा। 
लव: पार्टनर के साथ दार्शनिक विषयों पर बातचीत हो सकती है। 
धन: लंबी दूरी की यात्रा से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: उत्साह और आशावादी रवैया स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा।
उपाय: गुरु (बृहस्पति) से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आपके काम की गुणवत्ता की सराहना होगी। 
लव: थोड़ा व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे। 
धन: निवेश और बचत की योजनाएं सफल होंगी। 
स्वास्थ्य: हड्डियों और घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: टीम वर्क और नेटवर्किंग से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 
लव: सामाजिक आयोजनों में नए लोगों से मुलाकात होगी।
धन: बड़े भाई-बहनों या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: अचानक स्वास्थ्य में बदलाव संभव है।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक और भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन: अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 2025: साप्ताहिक राशिफल: 22 से 28 दिसंबर, साल का अंतिम चरण और क्रिसमस की खुशियां!
 

