Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 दिसंबर, 2025)
मेष (Aries)
Today 26 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी पहल रंग लाएगी।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: परिवार और साथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।
धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: मीटिंग्स और बातचीत के लिए दिन उत्तम है।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा का योग बन सकता है।
धन: वित्तीय योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस करेंगे।
उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा।
लव: घरेलू जीवन सुखमय रहेगा।
धन: भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा।
धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: आज स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें।
कन्या (Virgo)
करियर: विवरणों पर ध्यान देने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है।
धन: उधार दिए पैसे वापस मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
संतुलन और सामंजस्य बनाने की आपकी क्षमता आज आपके लिए वरदान साबित होगी।
करियर: व्यापारिक साझेदारी मजबूत होंगी। नौकरी में टीम वर्क में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहेगी।
धन: साझेदारों से आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करें।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव से बचें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: आपके ज्ञान और अनुभव का कार्यस्थल पर सम्मान होगा।
लव: पार्टनर के साथ दार्शनिक विषयों पर बातचीत हो सकती है।
धन: लंबी दूरी की यात्रा से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: उत्साह और आशावादी रवैया स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा।
उपाय: गुरु (बृहस्पति) से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपके काम की गुणवत्ता की सराहना होगी।
लव: थोड़ा व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।
धन: निवेश और बचत की योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: हड्डियों और घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: टीम वर्क और नेटवर्किंग से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
लव: सामाजिक आयोजनों में नए लोगों से मुलाकात होगी।
धन: बड़े भाई-बहनों या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: अचानक स्वास्थ्य में बदलाव संभव है।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें।
मीन (Pisces)
करियर: कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक और भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन: अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें।