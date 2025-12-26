Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 26 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 26 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी पहल रंग लाएगी।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन: आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।

लव: परिवार और साथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। धन: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य: आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: मीटिंग्स और बातचीत के लिए दिन उत्तम है। लव: पार्टनर के साथ यात्रा का योग बन सकता है।

धन: वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस करेंगे। उपाय: हरे रंग के कपड़े पहनें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। लव: घरेलू जीवन सुखमय रहेगा।

धन: भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। सिंह (Leo) करियर: पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य: आज स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें। कन्या (Virgo) करियर: विवरणों पर ध्यान देने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। धन: उधार दिए पैसे वापस मिल सकते हैं।

तुला (Libra)

संतुलन और सामंजस्य बनाने की आपकी क्षमता आज आपके लिए वरदान साबित होगी।

करियर: व्यापारिक साझेदारी मजबूत होंगी। नौकरी में टीम वर्क में सफलता मिलेगी। लव: रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहेगी।

धन: साझेदारों से आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अपने दिल की बात साझा करें। धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव से बचें। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। धनु (Sagittarius)

करियर: आपके ज्ञान और अनुभव का कार्यस्थल पर सम्मान होगा। लव: पार्टनर के साथ दार्शनिक विषयों पर बातचीत हो सकती है।

धन: लंबी दूरी की यात्रा से धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: उत्साह और आशावादी रवैया स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा।

उपाय: गुरु (बृहस्पति) से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करें। मकर (Capricorn)

करियर: आपके काम की गुणवत्ता की सराहना होगी। लव: थोड़ा व्यस्त रहने के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।

धन: निवेश और बचत की योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य: हड्डियों और घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कुंभ (Aquarius) करियर: टीम वर्क और नेटवर्किंग से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

लव: सामाजिक आयोजनों में नए लोगों से मुलाकात होगी। धन: बड़े भाई-बहनों या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य: अचानक स्वास्थ्य में बदलाव संभव है। उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की मदद करें।

मीन (Pisces) करियर: कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक और भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ हो सकता है।