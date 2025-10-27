Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (07:01 IST)

मेष (Aries) Today 27 October horoscope in Hindi 2025 :करियर: ऊर्जा और आत्मविश्वास उच्च रहेगा। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। धन: अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन जोखिम लेने से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: कार्यस्थल पी स्थिरता और मेहनत से काम करें। वित्तीय सौदों और समझौतों के लिए दिन उत्तम है।

लव: पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। प्रेम रिश्ते में शांति और गहराई बनी रहेगी। धन: धन की बचत करने में सफल रहेंगे। जमीन-जायदाद में निवेश करने का विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: हाथ, गले और आंखों की छोटी-मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज़ न करें। उपाय: सफेद वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा।

मिथुन (Gemini) करियर: संचार और नेटवर्किंग के माध्यम से मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सेल्स के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: खुशहाली और मस्ती का माहौल रहेगा। पार्टनर के साथ गहरी बातचीत हो सकती है। धन: आय स्थिर है, लेकिन अचानक खर्च आ सकता है। समझदारी से खर्च करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। हल्का व्यायाम करें। उपाय: गणेश जी को हल्दी चढ़ाएं।

कर्क (Cancer) करियर: घर से जुड़े काम या व्यापार में सफलता मिल सकती है।सहकर्मियों का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

लव: पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक बंधन मजबूत होगा। धन: धन संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान दें। पानी से जुड़ी समस्याओं से बचें। उपाय: शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo) करियर: नौकरीपेशा को आत्मविश्वास और साहस से बड़ी सफलता मिलेगी। पुराने रुके सरकारी कामों में तेजी आएगी।

लव: रिश्ते में खुशी और प्यार बना रहेगा। पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बीतेगा। धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर: आपकी विश्लेषण क्षमता से अधूरे काम पूरे होंगे। ऑफिस के छोटे कामों में सफलता मिलेगी।

लव: लव पार्टनर की आलोचना करने से बचें। शांत और व्यावहारिक तरीके से अपनी बात रखें। धन: आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। कर्ज चुकाने के लिए दिन अच्छा है।

तुला (Libra) करियर: व्यापार में साझेदारी के काम में लाभ होगा। कार्यस्थल पर संतुलन और सहयोग बना रहेगा।

लव: लव लाइफ में रोमांस और खुशहाली रहेगी। पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन: आय अच्छी है, पर धन व्यय पर नियंत्रण रखें। खरीददारी में अति से बचें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लें। उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कारोबार के गुप्त योजनाओं पर काम सफल होगा। करियर में रिसर्च से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उत्तम है।

लव: प्रेम रिश्ते में गहराई महसूस होगी। अविश्वास की भावना से बचें। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। टैक्स और बीमा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। ध्यान करने से लाभ होगा। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: करियर के क्षेत्र में आज सितारे आपके साथ है। यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़े काम सफल होंगे।

लव: पार्टनर के साथ खुशहाल और आशावादी समय बिताएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के लिए उत्तम दिन है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खुशमिजाज़ महसूस करेंगे। उपाय: पीले रंग का प्रयोग करें।

मकर (Capricorn) करियर: आपकी मेहनत से आज अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। छात्रों की जिम्मेदारी की भावना सफलता दिलाएगी।

लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता बनाए रखें। पार्टनर को समय देना जरूरी है। धन: बचत पर ध्यान दें। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत हो सकती है। उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर पदोन्नति का लाभ होगा। सामुदायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

लव: आपके नए विचार प्रेम संबंध में मदद कर सकते हैं। सोशल सर्कल आपका सहयोग करेगा। धन: ऑनलाइन लेन-देन में धोखाधड़ी से सावधान रहे। आय बनी रहेगी, पर अचानक खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेंगे। उपाय: मंदिर में भोजन सामग्री का दान करें।

मीन (Pisces) करियर: सरकारी कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।

लव: प्रेमीसंग अत्यधिक भावुकता से बचें। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे। धन: धन खर्च पर नियंत्रण रखें। कारोबार से आय हो सकती है।