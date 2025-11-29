Dharma Sangrah

Shukra gochar: शुक्र के वृश्‍चिक में मार्गी होने से 4 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा! करें मात्र एक उपाय

WD Feature Desk

, शनिवार, 29 नवंबर 2025 (12:48 IST)
Venus transit in Scorpio: 26 नवम्बर 2025, बुधवार को दिन में 11:27 बजे, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और धन के कारक ग्रह शुक्र (Venus) ने मंगल की राशि वृश्चिक (Scorpio) में मार्गी अवस्था में गोचर कर लिया है। शुक्र ग्रह इस राशि में 20 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे।
 
महत्व: वृश्चिक राशि में पहले से ही सूर्य और मंगल ग्रह उपस्थित हैं, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। इस गोचर और योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, मुख्य रूप से 4 राशियों को अपार धन लाभ और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का योग है।
 
महत्वपूर्ण शर्त: यह शुभ फल तभी प्राप्त होंगे जब आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का (कमजोर) नहीं हो रहा हो या अन्य किसी अशुभ प्रभाव में न हो। यदि शुक्र अशुभ है, तो आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं।
 
इन 4 राशियों को होगा अपार धन लाभ: 
1. कर्क राशि (Cancer)
भाव (5): पंचम भाव (प्रेम, संतान, शिक्षा, आध्यात्मिक रुचि, पूर्व पुण्य)।
आध्यात्मिक और शैक्षिक रुचि: आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है।
सुख-सुविधाओं में वृद्धि: भोग-विलास और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप स्वयं को अधिक आरामदायक स्थिति में पाएंगे।
कार्य और करियर: कार्यक्षेत्र में खुशी और शानदार प्रगति प्राप्त होगी। कला, मीडिया, या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।
धन लाभ और बचत: उत्तम धन लाभ के योग हैं और आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। अचानक धन प्राप्ति की भी संभावना है।
स्वास्थ्य और संबंध: जीवनसाथी से अच्छी छवि और मधुर संबंध बने रहेंगे। उत्तम स्वास्थ्य और मजबूत इम्युनिटी का अनुभव करेंगे।
 
2. सिंह राशि (Leo)
भाव (4): चतुर्थ भाव (सुख, माता, वाहन, भूमि, घरेलू जीवन)।
परिवार और आनंद: परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
सुख-सुविधाएं: भौतिक सुख-सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नया वाहन या घर खरीदने की योजना सफल हो सकती है।
नौकरी और प्रगति: नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे और कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी।
धन और बचत: अधिक धन लाभ के योग हैं और आप अच्छी बचत करने में भी सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य और संबंध: आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हालांकि, व्यस्तता के कारण आप अपने जीवनसाथी को अनदेखा कर सकते हैं, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।
 
3. मकर राशि (Capricorn)
भाव (11): एकादश भाव (लाभ, आय, इच्छापूर्ति, बड़े भाई-बहन, मित्र)।
प्रगति और सम्मान: करियर में प्रगति से मन में खुशी होगी। आप उच्च मूल्यों और सिद्धांतों पर चलकर सफलता प्राप्त करेंगे।
कार्यक्षेत्र और पदोन्नति: उच्च अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होगा और प्रमोशन के प्रबल योग हैं। नौकरी या व्यवसाय से बड़ा लाभ होगा।
धन लाभ और इच्छापूर्ति: यह समय अधिक धन लाभ और बचत के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी दबी हुई इच्छाएँ पूरी होंगी।
स्वास्थ्य और ऊर्जा: आप अधिक ऊर्जावान और दृढ़ निश्चयी महसूस करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा।
संबंध: जीवनसाथी के साथ खुशियाँ साझा करेंगे और रिश्ते मधुर होंगे।
 
4. कुंभ राशि (Aquarius)
भाव (10): दशम भाव (कर्म, करियर, पिता, मान-सम्मान, पद)।
परिवार और निवेश: परिवार पर खर्च बढ़ सकता है, खासकर घर से संबंधित वस्तुओं या निवेश पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
कार्य और लाभ: काम से खूब लाभ मिलेगा। आपको अधिक इंसेंटिव या लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन साथ ही कभी-कभी अधिक दबाव भी महसूस हो सकता है।
व्यवसाय: व्यवसायी वर्ग अधिक मुनाफा कमाएंगे और व्यवसाय में अग्रणी बनेंगे। आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी।
धन और बचत (सावधानी): धन कमाना और बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
 
शुक्र को प्रसन्न करने का मात्र एक उपाय:
शुक्र ग्रह को और अधिक शुभ बनाने और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, आप गोचर की पूरी अवधि (20 दिसंबर तक) के दौरान यह उपाय कर सकते हैं:- हर शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी, या सफेद मिठाई का दान करें और महालक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इन उपायों से शुक्र ग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको भौतिक सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी।

