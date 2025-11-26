Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

Advertiesment
हमें फॉलो करें mercury transit in Scorpio 2025

WD Feature Desk

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (16:48 IST)
Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।
 
1. मेष राशि:
भाव: बुध आपके तीसरे/छठे भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: योजना बनाकर सावधानी से चलें।
करियर: काम का भारी दबाव रहेगा।
व्यापार: औसत प्रगति, सट्टेबाजी से जुड़े व्यापार में लाभ संभव।
आर्थिक: लापरवाही के कारण उतार-चढ़ाव और धन प्रबंधन ज़रूरी।
निजी: शब्दों से पार्टनर के विरोध में जाने के कारण संबंधों पर नकारात्मक असर।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से परेशानी।
 
2. वृषभ राशि:
बुध आपके दूसरे/पांचवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: धन कमाने, ज्ञान बढ़ाने और परिवार को खुशहाल देखने पर जोर।
करियर: विदेश में नौकरी के नए अवसर, सकारात्मक परिणाम।
व्यापार: नए सौदों से अच्छा लाभ, प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे।
आर्थिक: धन कमाने के प्रयास सफल होंगे, बचत कर पाएंगे।
निजी: साथी से खुलकर बात करेंगे, खुशी के पल।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा, पर ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
 
3. मिथुन राशि:
भाव: बुध आपके लग्न/पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे, लोन लेने की सोच सकते हैं।
करियर: कार्य के प्रति समर्पित, सफलता के लिए प्रयास करेंगे।
आर्थिक: पैतृक संपत्ति या अप्रत्याशित लाभ, बचत कर पाएंगे।
व्यापार: लाभ कमाने और प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने में असफल रह सकते हैं।
निजी: रिश्ते में मधुरता के लिए आपसी सामंजस्य ज़रूरी।
स्वास्थ्य: कमर दर्द और तनाव की शिकायत।
 
4. कर्क राशि:
भाव: बुध आपके तीसरे/बारहवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: आत्मविश्वास और संतुष्टि की कमी, धैर्य की परीक्षा।
करियर: नौकरी का दबाव अधिक, चिंता में रहेंगे।
आर्थिक: लापरवाही से यात्रा के दौरान धन हानि।
व्यापार: सट्टेबाजी से जुड़े कारोबार में शानदार प्रदर्शन और मुनाफा।
निजी: अहंकार के कारण पार्टनर से संबंधों में खुशी प्रभावित।
स्वास्थ्य: तनाव के कारण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं।
 
5. सिंह राशि:
भाव: बुध आपके दूसरे/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी, घर में सुख-शांति।
करियर: सपनों को पूरा करने वाली नौकरी मिलेगी, लक्ष्य पूरे होंगे।
आर्थिक: धन-धान्य में वृद्धि, बचत कर पाएंगे।
व्यापार: लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आसानी से बचत, मज़बूत प्रतिद्वंदी बनेंगे।
निजी: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल अच्छा, रिश्ता खुशहाल।
स्वास्थ्य: फिट रहेंगे, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
 
6. कन्या राशि:
भाव: बुध आपके पहले/दसवें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: छोटी दूरी की यात्राएं, जीवन में परिवर्तन, करियर में प्रगति।
करियर: नई नौकरी और विदेश से अवसर मिलने की संभावना, सफलता मिलेगी।
आर्थिक: यात्राओं से धन लाभ, भाग्य का साथ मिलेगा।
व्यापार: बिज़नेस यात्राओं से लाभ, सफलता प्राप्त होगी।
निजी: साथी से दिल खोलकर बातें, प्यार भरी बातें करेंगे।
स्वास्थ्य: दृढ़ता और साहस के कारण सेहत अच्छी बनी रहेगी।
 
7. तुला राशि:
भाव: बुध आपके नौवें/बारहवें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: हर कदम पर भाग्य का साथ, विदेश यात्रा के अवसर।
करियर: विदेश यात्रा के अवसर फलदायी साबित होंगे।
आर्थिक: ज्यादा धन कमाने की इच्छा प्रबल, बचत कर पाएंगे।
व्यापार: नए व्यापार की शुरुआत से अधिक लाभ, कार्यों में सफलता।
निजी: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और सहयोग से रिश्ता खुशहाल।
स्वास्थ्य: बड़ी समस्या नहीं, लेकिन सर्दी-खांसी हो सकती है।
 
8. वृश्चिक राशि:
भाव: बुध आपके आठवें/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर पहले भाव (लग्न) में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: प्रगति में समस्याएं आ सकती हैं, योजना बनाकर चलें।
करियर: काम का बोझ बढ़ेगा, सफलता और खुशियों पर असर।
आर्थिक: खर्चों में बढ़ोतरी, नियंत्रण पर ध्यान दें।
व्यापार: कर्मचारियों की कमी या पार्टनर के साथ न मिलने से भारी नुकसान।
निजी: विश्वास की कमी से पार्टनर के साथ बहस/मतभेद।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और अकड़न की समस्या।
 
9. धनु राशि:
भाव: बुध आपके सातवें/दसवें भाव के स्वामी होकर बारहवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: कार्यों में असफलता और समस्याओं का सामना।
करियर: काम का बोझ बढ़ेगा, प्रयास असफल हो सकते हैं।
आर्थिक: धन कमाने के प्रयास नाकाम, धन हानि हो सकती है।
व्यापार: भारी नुकसान की आशंका, चिंतित रहेंगे।
निजी: विश्वास की कमी के कारण आपसी तालमेल कम।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द की समस्या।
 
10. मकर राशि:
भाव: बुध आपके छठे/नौवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: प्रयासों को सफलता में बदलेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा।
करियर: प्रमोशन के योग, नए अवसर मिलेंगे।
आर्थिक: पर्याप्त लाभ मिलेगा, बचत के अवसर।
व्यापार: मौजूदा नीतियों से लाभ, नई रणनीति सफलता लाएगी।
निजी: पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य अच्छा, रिश्ता मज़बूत।
स्वास्थ्य: छोटी-मोटी सर्दी-खांसी हो सकती है, बड़ी समस्या नहीं।
 
11. कुंभ राशि:
भाव: बुध आपके पांचवें/आठवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: करियर में सफलता, सारा ध्यान काम पर केंद्रित, ज्ञान बढ़ाने में रुचि।
करियर: सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति, सफलता मिलेगी।
आर्थिक: अच्छा धन लाभ, बचत कर सकेंगे, भाग्य का साथ।
व्यापार: सट्टेबाजी के व्यापार में अधिक मुनाफा, ट्रेड में चमकेंगे।
निजी: रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा।
स्वास्थ्य: साहस के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 
12. मीन राशि:
भाव: बुध आपके चौथे/सातवें भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।
परिणाम: भाग्य का साथ न मिलने की संभावना, सुख-सुविधाओं में कमी, यात्रा में समस्या।
करियर: सहकर्मियों से गलतफ़हमी, नाम ख़राब हो सकता है।
आर्थिक: किस्मत का साथ न मिलने से धन कमाने में समस्या।
व्यापार: औसत रह सकता है, अप्रत्याशित हानि की संभावना।
निजी: अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना, इनसे बचें।
स्वास्थ्य: पिता की सेहत पर धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Nanda Saptami 2025: नंदा सप्तमी पर्व, जानें इस व्रत का दिव्य महत्व और रोचक जानकारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels