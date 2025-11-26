बुध ग्रह का वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (16:48 IST)

Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर करने लगेंगे। बुध के मार्गी गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी बारह राशियों का राशिफल।

1. मेष राशि: भाव: बुध आपके तीसरे/छठे भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: योजना बनाकर सावधानी से चलें। करियर: काम का भारी दबाव रहेगा। व्यापार: औसत प्रगति, सट्टेबाजी से जुड़े व्यापार में लाभ संभव।

आर्थिक: लापरवाही के कारण उतार-चढ़ाव और धन प्रबंधन ज़रूरी। निजी: शब्दों से पार्टनर के विरोध में जाने के कारण संबंधों पर नकारात्मक असर।

स्वास्थ्य: कमर दर्द से परेशानी। 2. वृषभ राशि: बुध आपके दूसरे/पांचवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: धन कमाने, ज्ञान बढ़ाने और परिवार को खुशहाल देखने पर जोर। करियर: विदेश में नौकरी के नए अवसर, सकारात्मक परिणाम।

व्यापार: नए सौदों से अच्छा लाभ, प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे। आर्थिक: धन कमाने के प्रयास सफल होंगे, बचत कर पाएंगे।

निजी: साथी से खुलकर बात करेंगे, खुशी के पल। स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा, पर ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।

3. मिथुन राशि: भाव: बुध आपके लग्न/पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे, लोन लेने की सोच सकते हैं। करियर: कार्य के प्रति समर्पित, सफलता के लिए प्रयास करेंगे।

आर्थिक: पैतृक संपत्ति या अप्रत्याशित लाभ, बचत कर पाएंगे। व्यापार: लाभ कमाने और प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने में असफल रह सकते हैं।

निजी: रिश्ते में मधुरता के लिए आपसी सामंजस्य ज़रूरी। स्वास्थ्य: कमर दर्द और तनाव की शिकायत।

4. कर्क राशि: भाव: बुध आपके तीसरे/बारहवें भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: आत्मविश्वास और संतुष्टि की कमी, धैर्य की परीक्षा। करियर: नौकरी का दबाव अधिक, चिंता में रहेंगे।

आर्थिक: लापरवाही से यात्रा के दौरान धन हानि। व्यापार: सट्टेबाजी से जुड़े कारोबार में शानदार प्रदर्शन और मुनाफा।

निजी: अहंकार के कारण पार्टनर से संबंधों में खुशी प्रभावित। स्वास्थ्य: तनाव के कारण तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं।

5. सिंह राशि: भाव: बुध आपके दूसरे/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी, घर में सुख-शांति। करियर: सपनों को पूरा करने वाली नौकरी मिलेगी, लक्ष्य पूरे होंगे।

आर्थिक: धन-धान्य में वृद्धि, बचत कर पाएंगे। व्यापार: लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आसानी से बचत, मज़बूत प्रतिद्वंदी बनेंगे।

निजी: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल अच्छा, रिश्ता खुशहाल। स्वास्थ्य: फिट रहेंगे, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

6. कन्या राशि: भाव: बुध आपके पहले/दसवें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: छोटी दूरी की यात्राएं, जीवन में परिवर्तन, करियर में प्रगति। करियर: नई नौकरी और विदेश से अवसर मिलने की संभावना, सफलता मिलेगी।

आर्थिक: यात्राओं से धन लाभ, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार: बिज़नेस यात्राओं से लाभ, सफलता प्राप्त होगी।

निजी: साथी से दिल खोलकर बातें, प्यार भरी बातें करेंगे। स्वास्थ्य: दृढ़ता और साहस के कारण सेहत अच्छी बनी रहेगी।

7. तुला राशि: भाव: बुध आपके नौवें/बारहवें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: हर कदम पर भाग्य का साथ, विदेश यात्रा के अवसर। करियर: विदेश यात्रा के अवसर फलदायी साबित होंगे।

आर्थिक: ज्यादा धन कमाने की इच्छा प्रबल, बचत कर पाएंगे। व्यापार: नए व्यापार की शुरुआत से अधिक लाभ, कार्यों में सफलता।

निजी: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और सहयोग से रिश्ता खुशहाल। स्वास्थ्य: बड़ी समस्या नहीं, लेकिन सर्दी-खांसी हो सकती है।

8. वृश्चिक राशि: भाव: बुध आपके आठवें/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर पहले भाव (लग्न) में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: प्रगति में समस्याएं आ सकती हैं, योजना बनाकर चलें। करियर: काम का बोझ बढ़ेगा, सफलता और खुशियों पर असर।

आर्थिक: खर्चों में बढ़ोतरी, नियंत्रण पर ध्यान दें। व्यापार: कर्मचारियों की कमी या पार्टनर के साथ न मिलने से भारी नुकसान।

निजी: विश्वास की कमी से पार्टनर के साथ बहस/मतभेद। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और अकड़न की समस्या।

9. धनु राशि: भाव: बुध आपके सातवें/दसवें भाव के स्वामी होकर बारहवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: कार्यों में असफलता और समस्याओं का सामना। करियर: काम का बोझ बढ़ेगा, प्रयास असफल हो सकते हैं।

आर्थिक: धन कमाने के प्रयास नाकाम, धन हानि हो सकती है। व्यापार: भारी नुकसान की आशंका, चिंतित रहेंगे।

निजी: विश्वास की कमी के कारण आपसी तालमेल कम। स्वास्थ्य: पैरों में दर्द की समस्या।

10. मकर राशि: भाव: बुध आपके छठे/नौवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: प्रयासों को सफलता में बदलेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। करियर: प्रमोशन के योग, नए अवसर मिलेंगे।

आर्थिक: पर्याप्त लाभ मिलेगा, बचत के अवसर। व्यापार: मौजूदा नीतियों से लाभ, नई रणनीति सफलता लाएगी।

निजी: पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य अच्छा, रिश्ता मज़बूत। स्वास्थ्य: छोटी-मोटी सर्दी-खांसी हो सकती है, बड़ी समस्या नहीं।

11. कुंभ राशि: भाव: बुध आपके पांचवें/आठवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: करियर में सफलता, सारा ध्यान काम पर केंद्रित, ज्ञान बढ़ाने में रुचि। करियर: सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति, सफलता मिलेगी।

आर्थिक: अच्छा धन लाभ, बचत कर सकेंगे, भाग्य का साथ। व्यापार: सट्टेबाजी के व्यापार में अधिक मुनाफा, ट्रेड में चमकेंगे।

निजी: रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य: साहस के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

12. मीन राशि: भाव: बुध आपके चौथे/सातवें भाव के स्वामी होकर नौवें भाव में मार्गी हो रहे हैं।

परिणाम: भाग्य का साथ न मिलने की संभावना, सुख-सुविधाओं में कमी, यात्रा में समस्या। करियर: सहकर्मियों से गलतफ़हमी, नाम ख़राब हो सकता है।

आर्थिक: किस्मत का साथ न मिलने से धन कमाने में समस्या। व्यापार: औसत रह सकता है, अप्रत्याशित हानि की संभावना।

निजी: अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना, इनसे बचें। स्वास्थ्य: पिता की सेहत पर धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखें।