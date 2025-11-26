Nanda Saptami 2025: नंदा सप्तमी पर्व, जानें इस व्रत का दिव्य महत्व और रोचक जानकारी

नंदा सप्तमी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व नंदनी व्रत या नंदा सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। नंदा सप्तमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो देवी नंदा, मां पार्वती का एक रूप और सूर्य देव को समर्पित है। नंदा सप्तमी का दिव्य महत्व कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है और यह व्रत खासतौर पर सप्तमी तिथि को होता है