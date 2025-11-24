Lord Krishna Quotes : गीता जयंती 2025: भगवान श्रीकृष्ण के 10 अनमोल वचन

गीता जयंती, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई गीता के संदेश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन शिक्षाओं को याद करने और उनका पालन करने का अवसर प्रदान करता है, जो भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर दी थीं। गीता न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाली एक अमूल्य धरोहर है।